İsveç, Filistin topraklarını ilhak girişimine karşı İsrail'e baskının sürdürülmesini istedi

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak girişimini engellemek için uluslararası baskının sürdürülmesi gerektiğini açıkladı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 1 Temmuz'dan itibaren ilan etmeyi planladığı ancak ertelediği ilhak girişimiyle ilgili açıklamada bulundu.

İsrail'in daha önceden Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak girişiminin uluslararası baskı sonucu engellendiğine dikkati çeken Linde, uluslararası baskının sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Riskin devam ettiğini aktaran Linde, şu ifadeleri kullandı:

"İlhak uluslararası hukuka aykırıyken iki devletli bir çözüm tehlikeye girecektir. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar dönülmez bir noktaya da gelebilir. Bu yüzden Avrupa Birliği ve İsveç, ilhak riski olduğu sürece İsrail'e baskıyı sürdürecek."