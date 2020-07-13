Darknet'in en çok aranan pedofili zanlısı Fransa'da tutuklandı

Fransız polisi, Darknet’in en çok aranan pedofili zanlısının tutuklandığını açıkladı. Zanlı pedofili siteleri işletmenin yanı sıra çocuklara cinsel saldırı, tecavüz ve ensestle suçlanıyor.

Dünya Wayfair çocuk kaçakçılığı skandalıyla çalkalanırken, Darknet’in en çok aranan pedofili zanlısının Fransa’nın Bordeaux kentinde 7 Temmuz’da tutuklandığı duyuruldu.

Fransız savcılar tarafından yapılan açıklamada, 40 yaşındaki zanlının gizli internet ağlarında pedofili siteleri işlettiği, dünya çapında binlerce kişiye pornografik videolar ve resimler temin ettiği belirtildi.

Savcılar, söz konusu zanlının, dünya genelinde çocuk seks suçlarıyla mücadele eden yetkililer tarafından ‘en çok aranan 10 hedeften biri’ olduğunu vurguladı.

Savcı Frederique Porterie, zanlının ayrıca ensest bağları olan bir çocuğa cinsel saldırıda bulunmakla ve 15 yaşındaki bir çocuğa tecavüz etmekle de suçlandığını söyledi. Porterie, zanlının kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ettiğini belirtti.