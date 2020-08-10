Lukaşenko: Protestocuları yurtdışındaki kukla oynatıcılar yönetiyor

Yüzde 80.23 oyla önde tamamladığı seçimlerin gecesinde yaşanan olaylar hakkında konuşan Aleksandr Lukaşenko, "Küçük çocuklarla oy kullanmaya gelenler çok hoşuma gidiyor. Bu bir bayram gibiydi. Bazıları bu bayramı bozmak istedi. Kukla oynatıcıları gördük, bu gece kendilerini net gösterdiler. Yurt dışında eski istihbaratçıya telefon geldiğini tespit ettik. Polonya, İngiltere ve Çekya'dan aradılar, affedersiniz bizim koyunları yönettiler. Onlar neler olduğunu anlamıyor ve yurt dışından yönetiliyorlar" dedi.

Muhalefetin iktidarı bırakma çağrısına yanıt veren Lukaşenko, "Yani iktidarın başında, devletin başında bulunan Lukaşenko, aldığı yüzde 80 oyla gönüllü olarak iktidarı onlara bırakmalı. Emirler yurt dışından geliyor. Süreci yurt dışından yönetmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kolluk kuvvetlerinin, protestocuların kritik adımı atmasını ve Bağımsızlık Sarayı olarak anılan devlet başkanlığı rezidansına girmesini önlediğini anlatan Lukaşenko, "Bağımsızlık Sarayı'na 200 metre mesafede kalabalığı topladılar, telefonla 'Bağımsızlık Sarayı'na girmek için 100 bin kişiye ihtiyacımız var' dediklerini duyduk. Kolluk kuvvetlerinin tepkisi ne olacaktı? Protestocuları durdurmaları iyi oldu" diye konuştu.

Aleksandr Lukaşenko, "Eğer protestocular saraya girseydi, durum tamamen farklı olurdu. Zira orada Belarus Güvenlik Servisi çalışıyor. Bir felaket yaşanmadı ancak sokaklara çıkan insanlar için çok tehlikeli bir durumdu" diye ekledi.

Bu arada Lukaşenko, ülkede internetin yurt dışından kesildiğini ve hükümetin bu yönde bir girişiminin olmadığını vurguladı.