Minsk’te yeniden gözaltılar başladı, bölgelere güvenlik güçleri sevk ediliyor

Sputnik Belarus’un aktardığına göre Minsk’te dün geceki olayların ardından yeni gözaltılar başladı, güvenlik güçleri gazetecilerin kimliklerini kontrol edip fotoğraflarını çekiyor.

Bununla birlikte Vitebsk kentinin merkezine çok sayıda polis sevk edildi, caddeler kısmen trafiğe kapatıldı. Minsk’te aynı zamanda birkaç metro istasyonu da çalışmıyor.

Belarus’ta dün yapılan devlet başkanı seçimlerini ön verilere göre şimdiki Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko kazandı. Sandıklar kapandıktan sonra başkent Minsk ve diğer kentlerde halk sokaklara çıktı.

Muhalif göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı, ülke genelinde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alındı.

Daha önce muhalif adaylardan Svetlana Tihanovskaya’nın Belarus’taki seçim sonuçlarına itiraz etmeye karar verdiği açıklanmıştı.