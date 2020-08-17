AB Konseyi Başkanı Michel, AB liderlerine 'Doğu Akdeniz' toplantısı önerdi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB ülkelerinin liderlerine önümüzdeki çarşamba yapılacak ‘Belarus’ konulu toplantı için yazdığı mektupta, Doğu Akdeniz konusunun da ele alınması için 24-25 Eylül'de toplantı yapılmasını teklif etti.

Michel, AB ülkelerinin liderlerine önümüzdeki çarşamba yapılacak ‘Belarus’ konulu toplantı için yazdığı mektupta, Doğu Akdeniz konusunun da ele alınması için 24-25 Eylül'de toplantı yapılmasını teklif etti.

AB üyesi ülkelerin liderlerine yarın yapılacak ‘Belarus’ konulu video konferans için davet mektubu gönderen Michel, Doğu Akdeniz konusuna kapsamlı hazırlık için mola alınıp, 24-25 Eylül'de toplantı yapılmasını teklif etti.

Michel, "Dışişleri bakanlarımızın ele aldığı bir diğer konu olan Doğu Akdeniz'deki durum hakkında eksiksiz bir hazırlık için zaman ayırmayı ve 24-25 Eylül 2020'de özel bir Avrupa Konseyi toplantısında yeniden bir araya gelmeyi teklif ediyorum" ifadelerini kullandı.