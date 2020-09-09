Belarus’ta dün kayıplara karışan muhalif lider Kolesnikova, başkentteki bir gözaltı merkezinde

Belarus’ta bir aydan beri süren iktidar karşıtı protestoların üç kadın liderinden birisi olan Mariya Kolesnikova’nın, dün ortadan kaybolmasını takiben nerede olduğuna dair tartışmaların gün boyu sürmesi ardından, başkent Minsk’teki bir numaralı gözaltı merkezinde olduğu açıklandı.

Haber sitesi Tut.by’nin aktardığına göre muhalif politikacı Mariya Kolesnikova’nın babası Aleksandr Kolesnikov, soruşturma bürosundan kendisini aradıklarını ve kızının tutuklandığı konusunda bilgi verdiklerini söyledi. Kızının, başkent Minsk’teki bir numaralı gözaltı merkezinde olduğunu da ekledi.

Kolesnikova’nın avukatı Lyudmila Kazak da Sputnik’e açıklamasında, muhalif politikacının gözaltı merkezinde olduğunu doğruladı, şu anda kendisine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Ancak Kolesnikova’nın ne gerekçeyle gözaltına alındığına ilişkin ise net bir açıklama yapılmış değil.

Nitekim Kolesnikova’nın nerede olduğu ve sonradan bulunduğu söylendiği Ukrayna sınırına neden ya da nasıl gittiğine dair tartışmalar dün gün boyu sürdü.

Kolesnikova’ya dair son görüntüler, kimliği belirsiz kişilerin kendisini başkentte bir minibüse bindirdiğini gösteriyordu.

Belarus’un resmi makamlarına göre bunun ardından Kolesnikova, usulsüz bir biçimde Ukrayna sınırını geçmeye çalışırken yakalandı.

Aynı gün ortadan kaybolan arkadaşları ise Kolesnikova ve kendilerinin sınıra götürülerek Ukrayna’ya geçiş yapmaya zorlandıklarını söylüyor. Daha sonra arkadaşlarının Kiev’de düzenledikleri basın toplantısında anlattıklarına göre Kolesnikova ise pasaportunu yırtarak Ukrayna’ya girişe zorlanmaktan kurtuldu.