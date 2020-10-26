Fransa'dan 'Boykotu durdurun' çağrısı: Macron 3 dilde tweet attı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Müslüman ülkelerde Fransız mallarına yönelik yapılan boykot çağrıları üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Asla pes etmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından Arapça açıklama yaparak “Asla pes etmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslamla ilgili açıklamalarının ardından Arap ülkelerinde Fransız ürünlerine karşı boykot çağrısı yapıldı.

Yapılan çağrı üzerine ise Ürdün, Katar ve Kuveyt Fransız ürünlerini raflardan kaldırıp, Fransa’yı turizm acentelerinin seyahat listesinden çıkardı.

Boykot çağrısı ve Fransa karşıtı eylemlerin ardından Macron, sosyal medya hesabından Arapça ve İngilizce paylaşımlarda bulundu.

Macron Paylaşımında, "Asla pes etmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz ve mantıklı tartışmaları savunuyoruz. Her zaman insan onurunun ve evrensel değerlerin tarafında olacağız" ifadelerini kullandı.

لا شيئ يجعلنا نتراجع، أبداً.

نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل أبداً خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2020

​Fransa Dışişleri tarafından yapılan açıklamada ise, yapılan çağrıların temelsiz olduğu iddia edildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan boykot çağrıları temelsizdir ve radikal bir azınlık tarafından ülkemize yönelik kışkırtılan saldırılar gibi bir an önce durmalıdır."

Fransız Dışişleri'nin 'temelsiz' açıklamasına rağmen, Fransız mallarına yönelik boykot başta sosyal medya olmak üzere büyük ölçüde yayılmış durumda.

We will not give in, ever.

We respect all differences in a spirit of peace. We do not accept hate speech and defend reasonable debate. We will always be on the side of human dignity and universal values. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2020

​Ürdün, Katar ve Kuveyt'in yanı sıra, Arap dünyasının en büyük ekonomisi olan Suudi Arabistan'da da, Fransız süpermarket zinciri Carrefour'un boykot edilmesi çağrısında bulunan bir hashtag, dünün en çok paylaşım yapılan ikinci konusu olmuştu.