Müslüman ülkelerdeki Fransız mallarını boykot kampanyasına karşı Fransız işverenlerden 'Şantaja boyun eğmeyeceğiz' resti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam'la ilgili açıklamalarının ardından Arap ülkelerinde Fransız ürünlerinin boykot edilmesine başlanırken, Fransa Girişimcilik Hareketi (MEDEF) isimli en büyük işveren örgütü, şirketlere, 'boykot şantajına karşı direniş' çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslüman ülkelerdeki Fransız mallarını boykot kampanyasına yanıt olarak Arapça dahil üç dilde tweet atmasının ardından RMC kanalına konuşan MEDEF Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux, 'koronavirüs pandemisinin vurduğu şirketler için yeni bir kötü haber niteliğindeki boykotun aptallık olduğunu' söyledi.

"Ama şantaja boyun eğmek sözkonusu olamaz" diyen Roux de Bezieux, "Bu, cumhuriyetçi değerlerimize bağlı kalma meselesidir. İlkeleri işin önüne koymanın zamanı vardır" dedi.

Charlie Hebdo mizah dergisinin cihatçı katliamı davasının başlaması öncesi Muhammed peygamber karikatürlerini yeniden yayımlamasının ardından başlayan tartışmalar ve saldırılar sırasında karikatürleri öğrencilerine gösteren bir tarih öğretmeninin başının kesilerek öldürülmesi üzerine Fransa, İslamcılıkla mücadelede bir dönüm noktasına geldi.

İslam'ın günümüzde bulunduğu durumu eleştirerek İslamcılıkla mücadele planı açıklayan Macron yeniden yayımlanan karikatürlere ifade özgürlüğü adına desteğin asla kesilmeyeceğini söyleyip şöyle dedi:

"Samuel Paty Cumhuriyeti özümsediği için, İslamcıların geleceğimizi istemesi nedeniyle öldürüldü. Çünkü biliyorlar ki, onun gibi sessiz kahramanlar olduğu sürece asla geleceğimize sahip olamayacaklar. Fransa karikatürlerden vazgeçmeyecek."

Sonrasında pek çok Müslüman ülkede Macron resimleri ve Fransız bayrakları yakıldı, Kuveyt, Katar, Ürdün'de Fransız mallarını boykot başladı.

France's largest employers' federation on Monday urged companies to "resist the blackmail" over a product boycott by Arab countries as a backlash widens over Paris's hardened stance against radical Islamhttps://t.co/RIfFfGzIxu — AFP news agency (@AFP) October 26, 2020

MEDEF Başkanı ise 'en büyük işveren federasyonunun hükümetin tutumunu desteklediğini' söyleyerek şirketlere "Şantaja direnin ve maalesef bu boykota katlanın" çağrısını yaptı.

Roux de Bezieux, boykotun çapının şimdilik sınırlı kaldığını söyledi.

'Resist the blackmail': French companies brace for Arab boycott #jakpost https://t.co/QWPHu39T0g — The Jakarta Post (@jakpost) October 26, 2020

Öncesinde Macron'dan üç dilde "Asla pes etmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz ve mantıklı tartışmaları savunuyoruz. Her zaman insan onurunun ve evrensel değerlerin tarafında olacağız" tweeti geldi.