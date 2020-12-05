Belaruslu muhalif lider Tihanovskaya'dan ABD Kongresi'ne 'Minsk'e yaptırım' çağrısı

Belarus muhalefetinin lideri Svetlana Tihanovskaya, Washington Post gazetesi için kaleme aldığı yazıda ABD'den Minsk idaresine yaptırım uygulama çağrısında bulundu.

Tihanovskaya, yazısında "Hatta bu karmaşık geçiş döneminde bile ABD'nin büyük yardımına ihtiyacımız var. ABD Kongresi'ni, 'Belarus’ta egemenlik, insan hakları ve demokrasi hakkında' (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act) yasa tasarısını acil bir şekilde kabul etmeye çağırıyorum" ifadelerine yer verdi.

Tihanovskaya, ayrıca Avrupa Birliği (AB) ve ABD'ye, 'aktif manevi ve teknik destek' ve 'yakın zamanda Belaruslu yetkililere karşı yaptırımları genişleten mevcut ABD idaresine çabalarından dolayı' teşekkür etti.

ABD Temsilciler Meclisi, geçen kasım ayında Başkan’a, basını susturmakla suçladıkları Belaruslu yetkililerin ülkeye girişini kısıtlama yetkisini veren yasa tasarısına destek vermişti.

Tasarının Senato tarafından da onaylanması durumunda ABD Başkanı, Belarus'ta devlet yönetici pozisyonunda olan her bir şahsın vizesini bloke edebilecek.