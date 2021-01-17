Eski Almanya Başbakanı Schröder, Kırım'ın Rusya'ya dönüşünü NATO'nun genişlemesine bağladı

Eski Almanya Başbakanı, Rosneft Yönetim Kurulu Başkanı ve Nord Stream AG Hissedarlar Komitesi Başkanı Gerhard Schröder, Der Spiegel gazetesine demecinde Kırım'ın Rusya'yla yeniden birleşmesinin NATO’nun genişlemesinin bir sonucu olduğunu söyledi.

2014 olaylarından çok önce Doğu Avrupa ülkelerinin Kuzey Atlantik İttifakı'na katıldıklarını ve bu kararlarının kendi egemenlik hakları olduğunu hatırlatan Schröder, şöyle konuştu:

"Bu onların hakkıydı. Ancak bu burada bitmedi, ardından asıl Amerika’dan kaynaklanan Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO'ya kabulü ile ilgili tartışma farklı bir yöne kaydı. Bu, o zamanlar hem Avrupa hem de NATO ile işbirliğine çok daha açık olan Rusya'yı kuşatma stratejisinden başka bir şey değildi."

Aynı zamanda Kırım’ın Rusya ile yeniden birleşmesini ‘uluslararası hukukun bir ihlali’ olarak niteleyen Schröder, "Bu iddia olayın nedeni konusuna değinmiyor. Muhtemelen Ukrayna, Amerika'nın istediği gibi NATO'ya katılacaktı. O zaman Rusya’nın en önemli deniz limanlarından biri olan Sivastopol, Batı ittifakının topraklarında olacaktı” ifadelerini kullandı.

Uluslararası baskı kurmanın yöntemlerine değinen Schröder, yaptırımları etkisiz bir araç olarak gördüğüne dikkat çekerek, hiçbir Rus Devlet Başkanı’nın Kırım'ı Kiev'e iade etmeyeceğinin altını çizdi:

'Yaptırımların ulaşması gerektiği bir hedef göremiyorum'

Sorunlu durumlar halinde diyalog çağrısı yapan Schröder, "Baskı son derece nadir durumlarda işe yarar. Çözümlerin diyalog üzerinden aranması söz konusu” diye konuştu.

Schröder daha önce Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasından yana olduğunu açıklamış, özellikle mevcut ekonomik durumda Moskova ile işbirliğinin gerekli olduğunu vurgulamıştı.

Kırım, 16 Mart 2014'te yapılan ve yüzde 96.77 'evet' oyunun çıktığı referandum sonrasında 18 Mart 2014’te resmen Rusya'ya bağlanmıştı.

Rusya, Kırımlıların seçimini uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü’ne uygun olarak demokratik bir şekilde yaptıklarını defalarca vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Kırım’ın Ukrayna’ya geri dönmesi için gerekli şartların asla oluşmayacağını’ belirtmişti.