Avusturya Başbakanı Kurz: Sputnik V ile ilgili görüşmelerde sona yaklaşıldı, aşıyı satın alabiliriz

Avusturya Başbakanı Kurz, Rusya ile Sputnik V aşısının satın alınması ile ilgili görüşmelerde sona yaklaşıldığını ve Avusturya’nın Rus koronavirüs aşısını alabileceğini ifade etti.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, Rusya ile Sputnik V aşısının satın alınması ile ilgili görüşmelerde sona yaklaşıldığını ve Avusturya’nın Rus aşısını satın alabileceğini kaydetti.

Görüşmelerde ‘de fakto’ sona yaklaşıldığına dikkat çeken Kurz, "Avusturya’da bizim için satın almak mümkün" diye konuştu.

Kurz, ayrıca Rus aşısından bir milyon doz satın almanın Avusturya’daki aşılama sürecini hızlandıracağını vurguladı.

Avusturya Başbakanı daha önce Rusya’dan Sputnik V aşısının satın alınmasını kararlılıkla desteklediğini açıklamış, ayrıca Avrupa düzenleyicisinin onay prosedürünü geciktirmesi durumunda Sputnik V’nin ulusal düzeyde tescil edilebileceği olasılığını da dile getirmişti.

Rus koronavirüs aşısı Sputnik V, toplam nüfusu 1.5 milyar kişiyi aşan 60 ülkede tescil edilmiş durumda. Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V’nin etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı.

İyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanan aşı ile aşılama işlemi sırasında iki enjeksiyonda taşıyıcı olarak iki farklı vektör kullanılıyor ve bu sayede, her iki enjeksiyon için aynı dağıtım mekanizmasının kullanıldığı diğer aşılara kıyasla daha güçlü bir bağışıklık gelişiyor.