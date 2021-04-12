Norveç Prensesi, sevgilisi için ABD'ye taşınıyor

İngiltere Prensi Harry ile eşi Meghan Markle'ın ardından Norveç Prensesi Martha Louise de ABD’ye taşınmaya karar verdiğini açıkladı. Uzun süredir ABD’li şaman Shaman Durek ile ilişkisi olan Prenses Martha Louise, salgın sürecinde sevgilisini görememesinin bu kararı almasında etkili olduğunu söyledi.

İngiltere Kraliyet Ailesi'ni arkalarında bırakıp ABD'ye yerleşen Harry-Meghan Markle çiftinin ardından, Norveç Kralı Harald V ile Kraliçe Sonja'nın tek kızları Prenses Martha Louise'den de benzer bir adım geldi.

Prenses Martha, taşınma kararında, Hollywood’da ünlü bir 'ruhani rehber ve şifacı' olan sevgilisi Shaman Durek ile pandemi nedeniyle görüşememesinin etkisi olduğunu belirterek artık Kaliforniya'da yaşayacağını açıkladı.

Önceki eşinden olan 3 çocuğunun da kendisiyle geleceğini belirten Prenses Martha, "Çocuklar elbette bana katılacak. Ancak Norveç’te de evimiz olacak. Güzel Norveç’i tamamen terk edemeyiz" dedi.

Vanity Fair'e konuşan Prenses, Durek ile görüşemedikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Ama en kötüsü, bir dahaki sefere birbirimizi ne zaman göreceğimizi bilmemek" ifadelerini kullandı.

Çift, ilk olarak Mayıs 2019'da Prenses'in Instagram hesabından yapılan paylaşım ile ilişkilerini duyurmuştu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Princess Märtha Louise (@princessmarthalouise)'in paylaştığı bir gönderi

'Harry Potter dünyasına girmeye benziyor'

Prenses Martha, kasım ayında yaptığı bir açıklamada ise bir şamanla birlikte olmanın ona kendi ruhsal yeteneklerini kucaklamayı öğrettiğini söylemişti:

“Durek'in evinde ailesiyle birlikte olmak, biraz Harry Potter dünyasına girmeye benziyor. Bir asa çıkıyor ve birbirlerine büyüler yapıyorlar. Herkes histerik bir şekilde gülüyor ve bu benim için çok eğlenceli, çünkü çocukken herkes bana bunun mümkün olmadığını söylerdi ve bir süre sonra onlara inanmıştım. Ancak şimdi sevdiğim bir adamla ve sihrin var olduğunu bilen ailesiyle birlikteyim."

'Kendimi hiç bir zaman kraliyet ailesi mensubu gibi hissetmedim'

Prenses Martha ayrıca, başka bir açıklamasında kendisini hiç bir zaman kraliyet ailesi mensubu gibi hissetmediğini belirtmiş ve Hint kökenli sevgilisi Durek'le ilişkisinin ardından Norveçlilerin ne kadar ırkçı tepkiler aldıklarını belirtmişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Princess Märtha Louise (@princessmarthalouise)'in paylaştığı bir gönderi

Shaman Durek'in çalıştığı ünlüler arasında ünlü oyuncular Gwyneth Paltrow, Nina Dobrev ve James Van Der Beek bulunuyor.