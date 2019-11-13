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10:47 13 Kasım 2019
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    Greta, ABD'den net bir mesajla ayrıldı: Oy verin

    © AFP 2019 / NICHOLAS KAMM
    Çevre
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    Greta Thunberg, Atlantik üzerinde yapacağı ikinci deniz yolculuğu için ABD’den ayrılmadan önce iklim krizini dert edinenlere “Oy vermelisiniz” çağrısında bulundu.

    Birleşmiş Milletler’in ağustos ayında ABD’de gerçekleştirdiği İklim Zirvesi için güneş enerjisiyle çalışan yelkenli bir yatla Atlantik Okyanusu'nu geçen Greta Thunberg, uluslararası iklim görüşmelerinin gerçekleşeceği Madrid'e doğru yola çıktı.

    Atlantik’i bir kez daha aşmadan önce ABD’lilere seslenen genç aktivist, iklim krizi hakkında basit ve net bir mesaj verdi: “Oy verin”.

    © AFP 2019 / NICHOLAS KAMM
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    Guardian gazetesinin aktardığı mesajda Greta, "Amerikalılara mesajım herkese verdiğim mesajla aynı; bilimin arkasında birleşin ve bilime göre hareket edin. Bunun bir kriz olduğunun farkına varmalıyız, bu konuda farkındalık yaratmak için elimizden gelen her şeyi yapmalı ve yönetimdeki insanlara baskı uygulamalıyız. Özellikle, ABD’de yaklaşan bir seçim var, oy verebilecek herkesin oy vermesi çok önemli, oyunuzu kullanın” dedi.

    Şili’de devam eden protestolar nedeniyle İklim Zirvesi’nin son anda İspanya’ya alınmasıyla ABD’de çaresiz kalan Greta, Atlantik’i geçmek için sosyal medyadan yardım istemişti.

    Greta, YouTube fenomeni Riley Whitelum ve Elayna Carausu çiftiyle yolculuk yapacak. Virginia eyaletindeki Hampton şehrinden başlayacak yolculuğun üç hafta sürmesi bekleniyor.

    Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne katılan 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, hem yaptığı etkileyici konuşmayla hem de ABD Başkanı Donald Trump'a yönelttiği öfkeli bakışlarıyla dikkat çekmişti. thunberg, bir röportajında da, "Herkes bana Donald Trump'ı soruyor. Ona mesajım bilime kulak vermesi ama belli ki bunu yapmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

    Etiketler:
    Madrid, Atlantik, ABD, Oy verme, iklim krizi, BM 21. İklim Zirvesi, İklim değişikliği, İklim, Greta Thunberg
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