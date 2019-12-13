Avustralya yangınlarının boyutu: 1 yıllık karbondioksidin yarısı sadece birkaç ayda salındı

Avustralya’da devam eden orman yangınları sonucu, ülkenin bir yıldaki sera gazı emisyonunun neredeyse yarısına eşit miktardaki karbondioksit sadece birkaç ayda atmosfere salındı.

Avustralya’da Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde ağustos ayından bu yana devam eden yangınların sonucu olarak atmosfere salınan karbondioksit miktarının ülkenin yıllık sera gazı emisyonunun neredeyse yarısına eşit olduğu belirtildi.

NASA tarafından yapılan analizleri inceleyen Guardian gazetesinin haberine göre, 1 Ağustos’tan bu yana Yeni Güney Galler’de 195 milyon ton, Queensland’de ise 55 milyon ton karbondioksit salındı. Geçen yıl tüm Avustralya’nın sera gazı emisyonu 532 milyon tondu.

© AFP 2019 / LAUREN DAUPHIN Avustralya'da devam eden yangınlar NASA'nın uydu görüntülerine böyle yansıdı.

Geri çevrilmesi de zorlaşıyor

Normal şartlar altında bile ormanların bu miktarlardaki karbondioksidi tekrar emmesinin on yıllar sürebileceğine dikkat çeken uzmanlar, yaklaşık 3 milyon hektar ormanlık alanını kaybeden Avustralya’daki durumun çok daha kritik bir seviyede olduğunu belirtti.

Bilim insanlarına göre, halihazırda ‘kuraklık stresi’ altındaki ormanlar, tüm emisyonları tekrar topraklara ve dallara geri alamayabilir bu da doğal karbon döngüsünü tehlikeye sokabilir.

Yetkililer, bu sezon meydana gelen yangınlarda altı kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam 3 milyon hektardan büyük bir alanın kül olduğunu açıklarken, eyalette 680 evin yerle bir olduğu bilgisini verdi.

Avustralya'nın bilimsel araştırmalardan sorumlu resmi kurumu CSIRO’dan Doktor Pep Canadell, “Atmosfere fazladan salınacak karbon emisyonlarının daha sonra geri çevrilebileceğinin hiçbir garantisi yok, özellikle de iklim değişikliğinin etkilerini deneyimleyen Avustralya’da” dedi.

'Karbon depoları bizzat karbon kaynağına dönüşüyor'

Tasmanya Üniversitesi’nden Profesör David Bowman da, “Kuraklık stresi altındaki ağaçlar kendilerini çabuk iyileştiremez, karbonhidrat rezervleri tükenmiş oluyor. İklim değişikliği de ağaçların daha yavaş büyümesine ve yangınların daha sık yaşanmasına yol açıyor. Yani daha az ağaç biokütlesi ve hatta orman örtüsü kaybı anlamına geliyor. Bu biyosfer için ciddi anlamda negatif geri besleme döngüsü, karbon depoları bizzat karbon kaynağına dönüşüyor” ifadelerini kullandı.