İklim zirveleri için dünyayı dolaşan Greta, İsveç'teki eylemine kaldığı yerden devam ediyor

İklim zirveleri için dünyayı dolaşan İsveçli aktivist Greta Thunberg, 16 ay önce tüm protestoların fitilini ateşleyen grevine bugün ülkesi İsveç’te kaldığı yerden devam etti.

ABD ve İspanya’daki iklim zirvelerine ve çeşitli ülkelerdeki protestolara katılmak için dört aydır dünyayı dolaşan Greta Thunberg, Noel tatili için ülkesi İsveç’e döndükten sonra bugün Stockholm’de parlamento önünde yapılan ‘Fridays for Future’ (Gelecek İçin Cuma) eylemine katıldı.

Instagram hesabından ‘iklim için okul grevi’ yazan meşhur pankartıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Greta, “Okul grevi 70. haftasında Stockholm’de!” diye yazdı.

View this post on Instagram School strike week 70. Stockholm! #fridaysforfuture #climatestrike #schoolstrike4climate A post shared by Greta Thunberg (@gretathunberg) on Dec 19, 2019 at 11:28pm PST

Greta iklim için okul grevi eylemlerine geçen yıl ağustos ayında başlamıştı. Dünya çapında grevlerin ve eylemlerin fitilini ateşleyen Greta, iklim zirvelerinde dünya liderlerine hitap etmiş ve mücadelesi nedeniyle Time dergisi tarafından ‘yılın kişisi’ seçilmişti.