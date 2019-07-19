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15:53 19 Temmuz 2019
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    Astana'daki Suriye görüşmeleri

    'Rusya ve Türkiye, Suriye’ye ilişkin ortak jeopolitik strateji üretebilir'

    © AFP 2019 /
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    Amur Gadjiev
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    1-2 Ağustos’ta Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da Suriye konulu yüksek düzeyli 13. Astana toplantısı yapılacak.

    Uzmanlar, Rusya ile Türkiye arasında askeri ve teknik konularda dahil gelişen çok yönlü işbirliğinin, Suriye sorununun çözümüne de olumlu katkı sağlayarak özellikle Anayasa komisyonu ve İdlib gibi meselelerde sürecin hızlanabileceği görüşünde.

    Ayrıca Moskova-Ankara hattındaki olumlu dinamiklerin, ABD’nin Suriye ile ilgili tutumunu da etkileyebileceğinden söz ediliyor.

    Suriye ile ilgili hem sahadaki durumu hem Rusya ve Türkiye’nin ortak çabaları hem de Amerika’nın tutumunu Sputnik’e değerlendiren güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar, şunları söyledi.  

    Türkye ile Rusya arasında gelişen ve gün geçtikçe güven katsayısı artan bir ilişki var. Bu noktada S-400’ler, ciddi anlamda spekülasyonlara sebebiyet vermiş olmasına rağmen stratejik bir silah sistemi olarak Türkiye’ye gelmeye başladı. Bu süreç hızlandırıldı. Burada belli ki bir zamanla yarış var ve bu zamanla yarışta Türkiye ile Rusya mutabık. Normalde bu sistemlerin daha uzak bir zaman diliminde ve deniz yoluyla gelmesi planlanıyordu, ama bir anda hava değişti ve çok hızlı bir şekilde Türkiye’ye nakline karar verildi ve sistemler, en hızlı ulaşım vasıtası olan hava yoluyla gelmeye başladı. Şimdi bunun, kendi içerisinde bir anlamı var.

    İnfografik
    © Sputnik /
    S-400 Triumf Hava Savunma Sistemi ve MIM-104 Patriot

    Diğer taraftan Rusya’dan son dönemde ABD’nin YPG-PKK ile ilişkileriyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Örneğin Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin Suriye’deki Kürt faktörü hakkında spekülasyonda bulunma ve YPG güçlerini Suriye’yi bölmek için kullanma girişimlerinden rahatsızlık duyduklarını belirtti. Şimdi Suiye’nin üniter yapısından yana olan başat bir ülkenin böyle bir cümle kurması son derece önemli. Bu noktada ABD, Suriye’nin üniter yapısını bozan bir irade olarak kendisini gösterirken ve Suriye’deki varlığı illegal iken, Suriye’nin üniter yapısından yana olan Türkiye ve Rusya’nın, bu alanlarda ortak diplomasi ve ortak strateji üretebileceğini öngörmek mümkün. Hele hele Türkiye’nin, S-400’leri almasından sonra Amerikalılar tarafından F-35 savaş uçakları üretim programından çıkarılması gibi uluslararası hukuka ve ticarete uymayacak şekilde cezalandırılması ve devamında birtakım yaptırımlara maruz kalması, Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğini pekiştireceğini ve bu işbirliğinin sahadaki uygulamalarından biri olarak da Suriye konusunda görebileceğimizi değerlendiriyorum.

    Su-35
    © Sputnik /
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    Bir diğer taraftan da Türkiye’yi kaybetme eşiğinde olan ABD’nin bir şekilde Türkiye’yi kaybetmemek için bazı hamleler yapabileceğini de öngörüyorum. Bu bağlamda Trump’ın, kendisini yaşanan sürecin dışında tutmaya çalışarak bir şekilde iyi pozisyon oynamaya çalıştığını görüyoruz. Açıkçası şu anda sadece sahada taktik ve operasyonel oyunlar oynanmıyor, şu anda resmen ve tam anlamıyla sahadaki taktik hareketlerle beraber savunma sanayi işbirlikleri üzerinden jeopolitik bir oyunun oynanmakta olduğunu görebiliyoruz.

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