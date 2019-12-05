ABD, Suriye'de yeni bir askeri üs daha kurdu

Suriye'den çekilme kararı alan ve petrol için askerlerin bir bölümünü yeniden Suriye'ye gönderen ABD, Türkiye sınırına yakın Kamışlı kentinde askeri bir üs kurdu.

Suriye'de geçen Ekim ayında çekilme kararı alan ancak daha sonra petrol bölgeleri için bir kısım askerini bulunduran ve bir kısım askerini de Suriye'ye yeniden yollayan ABD, Suriye'de Türkiye sınırına yakın Kamışlı kentinde bir askeri üs kurdu.

Kamışlı kentinin batısında yer alan Hibo köyünde askeri üs kuran ABD, askeri üsse askeri sevkiyat da gerçekleştirdi. ABD'nin kurduğu üs daha önce YPG tarafından kullanılıyordu.

Suriye kuzeyinde en büyük yerleşim yeri olan ve Türkiye sınırında bulunan Kamışlı kentinde Suriye Ordusu ve Rusya askerleri de bulunuyor. Rusya askeri polisleri zaman zaman bu bölgede devriye turları atıyor.

ABD, Suriye'de çekilme kararının ardından Türkiye sınırındaki Tırbespiye kentinin doğusunda da geçen ay askeri üs kurmuştu.

ABD, Suriye kuzeyinde petrol bölgeleri olan Deyr ez Zor, Rakka, Rimelan, Çılağa, Derik ve Haseke kırsalında askerlerini bulunduruyor.

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