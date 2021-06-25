Kayıt
16:10 25 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Türkiye Libya

    Cihat Yaycı: Türkiye, yeni Libya’yı kuran güçtür, yabancı güç statüsünde algılanamaz

    © AA
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 71
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/1044818900_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_5bd7f1245f08dea68b5bb9093a5e4cf4.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202106251044818947-cihat-yayci-turkiye-yeni-libyayi-kuran-guctur-yabanci-guc-statusunde-algilanamaz/

    Libya konusunda çözüm arayışları İkinci Berlin Konferansı'nda ele alındı. Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın mimarlarından Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, konferansın sonuçlarını Sputnik’e değerlendirdi.

    Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya himayesinde düzenlenen İkinci Berlin Konferansı'na, Libya'dan Başbakan Abdulhamid Dibeybe ve Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un yanı sıra Türkiye, ABD, Rusya, İsviçre, Tunus, Fransa, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İngiltere, Hollanda, Cezayir, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği’nden dışişleri bakanları ve üst düzey temsilciler katıldı. Konferansta, Libya'daki siyasi süreç, 24 Aralık seçimleri ve ülkedeki güvenlik sorunları masaya yatırıldı.

    Libya'daki 'çatışmaların altında yatan nedenlerin ele alınması ve çözmek için daha fazlasının yapılmasının gerektiğine' işaret edilen konferansın sonuç bildirgesinde, "Tüm yabancı güçler ve paralı askerler, gecikmeksizin Libya'dan çekilmelidir" maddesi de yer aldı. Ancak maddeye Türkiye'nin şerh koyduğu belirtildi.

    Almanya'da Libya konferansı
    © REUTERS / POOL
    Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nda Türkiye'den şerh

    ‘Türk askeri orada, bir anlaşmaya göre bulunuyor’

    Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAU DEGS) Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, bu konuya dair şunları söyledi:

    “Türk askeri orada, bir anlaşmaya göre bulunuyor. Bu anlaşma, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin yani meşru hükümetin davetiyle askerlerimizin bulunmasını içeriyor. Askerlerimiz orada eğitim ve lojistik destek sağlıyorlar. Yabancı güç statüsünde algılanamaz. Yabancı güçlerin çekilmesi demek oraya bir davet üzerine veya anlaşma üzerine gelmeyen diğer güçlerdir. Türkiye, açıklığa kavuşturmak için şerh düşmüştür. Yabancı güçler kısmında Türkiye’nin de dahil edebileceği gibi bir münakaşaya yer vermemek için bunu açıklıkla belirtmek ihtiyacı duymuştur.”

    ‘Türkiye’nin anlayışı; Libya Libyalılarındır’

    Libya’da düzenli bir ordu yoktu. Türkiye’nin sayesinde düzenli bir ordu kuruluyor” diyerek devam eden Yaycı, şunları ekledi:

    “Libya’da bugün kan akmıyorsa bu, Türkiye’nin sayesindedir. Libya bugünkü barış, istikrar ve güvenliğini en başta Türkiye’ye borçludur. Hiç kimse yokken Türkiye meşru hükümetin yanında durdu ve bugünkü huzurlu ortamın oluşmasına ve bu zirvelerin yapılmasına zemin hazırladı. Eğer Türkiye olmasaydı, Libya’da kan gövdeyi götürüyor, sivillerin hayatı, şerefi, namusu, malı, mülkü tehlikede olacaktı. Türkiye’yi bir yabancı güç gibi görmek çok yanlıştır. Türkiye, yeni Libya’yı kuran güçtür. Türkiye’nin anlayışı; Libya Libyalılarındır. Ama Türkiye’yi bir işgalci yabancı güç gibi göstermek, Türkiye düşmanlarının ve Libya’yı yeniden sömürge yapmak isteyenlerin amacıdır. Libya’da Türkiye’nin kalmasını istemeyenler, Libya’nın tekrar karışmasını isteyenler ve Libya’nın tekrar sömürge haline gelmesini isteyenlerdir.”

    ‘Libya’da istikrarsızlık göç akımının şiddetlenmesi demektir’

    Türkiye’nin birçok ülkede eğitim ve lojistik destek sunduğunu ifade eden Yaycı, Libya’nın geleceğine dair ise şunları söyledi:

    “Libya’da tek meşru hükümet var ve herkesin bunu muhatap alması lazım. Ancak zirve öncesinde Hafter, IŞİD’le mücadele adı altında güneye indi, petrol bölgelerini ele geçirdi. Bunları görmezden gelmek çok yanlış. Libya’nın ikiye bölünmesi demek istikrar, barış ve düzenin oluşmaması demektir. O nedenle herkesin BM’nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti çerçevesinde birlik ve bütünlük içinde bir Libya hayal etmesi, hedeflemesi gerekir. Avrupa’yı da uyarmak gerekir; Libya’da istikrarsızlık göç akımının şiddetlenmesi demektir.”

    ‘Tehlikeli bir gidişat var’

    Peki, Müstafi Tümamiral Yaycı, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın geleceğini tehlikede görüyor mu? Değerlendirmeleri şöyle oldu:

    “Yunanistan’ın bölgede iki temel hedefi var. Birincisi, Libya’dan Türk askerinin çekilmesi; ikincisi de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın ortadan kaldırılması. Birinci amaç için çok ciddi efor kaydettiler ve bu zirvede kısmen bunu başarma noktasına geldiklerini görüyoruz. İkinci amaca gelince aslında AB ve ABD’nin baskısıyla, bu muhtırayı imzalamamıza rağmen halen sismik araştırma ve sondaj gemilerimizin Antalya Körfezi’nde tutuluyor. Ve bu muhtıranın sınırları içinde sondaj ve araştırma faaliyetlerinin yapılmaması, muhtıranın fiilen kadük hale gelmesine neden oluyor. Yunanistan iki amaca doğru süratle ilerliyor. Gerçekten tehlikeli bir gidişat var.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Blinken, Libya Dışişleri Bakanı Menguş ile Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı'nı görüştü
    Libya Ulusal Ordusu, Cezayir sınırını kapalı askeri bölge ilan etti
    Merkel: Libya halkının gelecekleri hakkında kendilerinin karar vermesini istiyoruz
    Etiketler:
    Turan Salcı, IŞİD, Fransa, Yunanistan, Doğu Akdeniz, Ortadoğu, Almanya, BM, Abdulhamid Dibeybe, Cihat Yaycı, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, deniz yetki alanları, Berlin Konferansı, Türkiye, Libya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Türkiye
    Her yıl haziranda gerçekleşen 'Çilek Dolunayı'ndan kareler
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Hindistan'ı saran kara mantar hastalığı nedir?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet