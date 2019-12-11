Hafter’e bağlı donanmanın Kurmay Başkanı: Türk gemilerini batırma emri aldım

Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter'e bağlı donanmanın Kurmay Başkanı Ferec el Mahdevi, bölgeye yaklaşacak herhangi bir Türk gemisini batırma emri aldığını söyledi.

Yunan televizyonu ALPHA TV'nde konuşan Mahdevi, Türkiye ve ülkesindeki Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında yapılan anlaşmaya sert tepki gösterdi.

Greek Reporter'in aktardığı habere göre Yunanca konuşan Mahdevi, Türkiye'yi sert bir dille tehdit ederek, 'bölgeye yaklaşacak herhangi bir Türk gemisini batırma emri aldığını' söyledi.

#Libya’s #Navy Chief Warns: ”I Have Orders to Sink Any Turkish Research Vessel Myself” https://t.co/FhhMvdJIc1 — Greek Reporter (@GreekReporter) December 10, 2019

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Mahdevi, "Emir aldım. Türk arama gemileri varır varmaz, bir çözümüm var. Kendim gemiyi batıracağım. Hafter'dan emir aldım" ifadelerini kullandı.

'Türk rüyasını yok edeceğiz'

Birkaç gün önce Facebook'ta da bir paylaşım yapan Mahdevi, "Başkent Trablus'u özgürleştireceğiz. Türk rüyasını yok edeceğiz" diye yazmıştı.

Akıcı bir şekilde Yunanca konuştuğu söylenen Mahdevi, 70'lerde Yunanistan’daki Deniz Akademisi’nde okudu.

Geçen ay Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Söz konusu anlaşma, Yunanistan ve Mısır başta olmak üzere Avrupa Birliği’nin de tepkisini çekmişti.