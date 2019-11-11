Alibaba, Bekarlar Günü rekoruna koşuyor: 1 saatte 14 milyar dolar satış yapıldı

Çinli e-ticaret devi Alibaba, geleneksel 11 Kasım Dünya Bekârlar Günü kampanyasında sadece 1 saat gibi bir sürede 14 milyar dolarlık satış yaptı.

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Alibaba, 2009 yılında başlattığı Bekârlar Günü kampanyasının bu yılki açılışında rekora koşuyor.

Firmadan yapılan açıklamada sadece 1 dakika 8 saniye gibi bir sürede 1 milyar dolarlık satış yapıldığı belirtildi. Satılan ürünlerin toplam değeri bir saatlik sürede 14 milyar dolar (100 milyar yuan) gibi bir tutara ulaştı.

100 milyar yuan barajı bu yıl, geçen yıla oranla 40 dakika daha erken aşıldı. Bu da Aliababa’nın bu sene satış rekoru kırabileceği anlamına geliyor. Firma geçen yıl 30.8 milyar dolar değerinde satış yapmıştı.

ABD’li şarkıcı Taylor Swift, Asyalı pop ikonu GEM gibi isimlerin sahne aldığı ve televizyonlarda canlı yayımlanan bir şovla startı verilen festival 24 saat sürecek.

US singer Taylor Swift performed at Alibaba's Tmall Singles' Day Gala and turned her considerable star wattage on the world’s largest annual online shopping spree. https://t.co/4lHeTM03yG pic.twitter.com/N7ONF8uIcy — China Daily (@ChinaDaily) November 10, 2019

Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da Bekârlar Günü en çok konuşulan konular arasında geliyor.

Alibaba, bu seneki Bekârlar Günü festivali kapsamında 500 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Bu, geçen yılki sayıdan 100 milyon kadar fazla.

Bekârlar günü 1990’lı yıllarda Sevgililer Günü karşıtı bir hareket olarak doğdu. Tarih de yalnızlığı simgelemesi için dört adet 1 rakamdan oluşan 11/11 olarak belirlendi.

Alibaba, bu tarihi 2009’da indirim günü olarak belirleyince, Bekârlar Günü de alışveriş çılgınlığına sahne olan bir güne dönüştü.

Bu festival aynı zamanda, Alibaba’nın sıradışı kurucusu Jack Ma’nın yönetimi Daniel Zhang’a bırakmasının ardından gerçekleştirilen ilk Bekârlar Günü etkinliği olması bakımında önemli sayılıyor.