Lavrov: Almanya'ya Libyalı tüm tarafları Berlin konferansına davet etmesini öneriyoruz

Moskova'da önceki gün yapılan Libya görüşmeleri sonucunda Libyalı tüm tarafların anlaşma metnini imzalamamasından üzüntü duyduklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'ya tüm tarafları Berlin konferansına davet etmesini önerdiklerini söyledi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Raisina Diyaloğu Konferansı'nda katılımcılara hitap eden Sergey Lavrov, "Rusya, Libyalı tüm tarafların anlaşma metnini imzalamamasından üzüntü duyuyor. Bu durumu dramatize etmiyoruz, geçmişte de böyle durumlar yaşandı. Rus tarafı, Moskova'da yapılan görüşmenin 19 Ocak'ta Berlin'de yapılması planlanan konferansa katkı sunduğunu düşünüyor" dedi.

Bu bağlamda Almanya'ya tüm Libyalı tarafları konferansa davet etmelerini tavsiye ettiklerini ve bu davetin olumlu karşılanacağını umduklarını kaydeden Lavrov, Berlin'de alınacak kararların kabul edilebilir olmasının sağlanması için bu hususun önemli olduğunun altını çizdi.

Lavrov, Rusya'nın Libya krizine çözüm bulma sürecinin başarısı için katkı sunmaya devam edeceğini ekledi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri taslak metni imzalamış, Libya Ulusal Ordusu Komutanı General Halife Hafter ise taslak metni müttefikleriyle görüşmek için iki gün süre almıştı.