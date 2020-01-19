İran'da düşürülen uçakta yaşamını yitiren Ukraynalıların cenazeleri ülkelerine gönderildi

İran'ın başkenti Tahran’da düşürülen uçakta hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarının cenazeleri bugün İran tarafından ülkeye gönderildi.

Başkent Kiev'deki Uluslararası Borispol Havaalanı’nda gelen cenazeleri, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başta olmak üzere hükümetin tamamı ve çok sayıda yetkili karşıladı. Acılı aileler tabutların başında yakınları için gözyaşı döktü. Cenaze törenine katılanlar tabutlara çiçek bıraktı.

8 Ocak'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'dan havalanan Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, uçağın 'hassas askeri bir noktanın' üzerinden geçerken 'insani hata' sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.