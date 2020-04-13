Peskov: Putin ve Trump, START-3'ün uzatılmasını konuşmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde yaptıkları telefon görüşmelerinde Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3 Anlaşması) uzatılmasını konuşmadığını belirtti.

Putin ve Trump, üçü geçen hafta olmak üzere son iki haftada dört telefon görüşmesi yaptı.

Basın mensuplarının bu görüşmelerde Şubat 2021'de sona erecek START-3'ü uzatma konusunun ele alınıp alınmadığını sorması üzerine Peskov, "START-3 konusu gündeme gelmedi" yanıtını verdi.

'Petrol piyasalarında istikrar iki ülkenin çıkarına'

Peskov, petrol piyasalarında istikrarı sağlamaya yönelik çabaların birleştirilmesinin iki ülkenin çıkarına olduğunu kaydederek Putin ve Trump'ın son derece yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Peskov, "Liderler, uzun süre, samimi, yapıcı ve verimli, sonuç alıcı görüşmeler yapıyor. Anlaşmanın yapıldığını sizlerle birlikte görüyoruz" dedi.

'Rusya, ABD ve Suudi Arabistan liderleri gerekirse yine konuşur'

Peskov'a dün üçlü telefon görüşmesi yapan Rusya, ABD ve Suudi Arabistan liderlerinin bu haftada tekrar konuşup konuşmayacağı sorusu da yöneltildi.

Peskov'un yanıtı şöyle oldu: "Şu anda planlarda yok ancak gördüğünüz gibi çok hızlı şekilde, anında görüşme yapma kararı alabiliyorlar. Gerektiğinde yeni görüşme yapılır, zira Suudi Kral, Trump ve Putin gerekmesi halinde görüşmeleri devam etmeyi kararlaştırdı."