ABD’li General: ABD’li ve Rus askerler arasında Suriye’de kayda değer bir çekişme yaşanmıyor

ABD’li Tümgeneral Kenneth Ekman, ABD ve Rus askerleri arasında Suriye’nin doğusunda kayda değer çekişmeli bir durumun yaşanmadığını, anlaşmazlıkların nadiren gerginliğe dönüştüğünü ifade etti.

Gazetecilere konuşan Kenneth Ekman, Rus ve ABD’li askerler arasında, yollarda askeri teçhizatın önünün kapatılması ya da devriye konvoylarının takip edilmesi gibi olayların ne sıklıkla yaşandığı sorusunu yanıtladı.

Ekman, “Suriye’nin doğusunda taktik düzeyde, askerler arası düzeyde her zaman anlaşmazlık çıkması riski var. Güçlerimiz arasında gerçekten önemli bir zıtlaşma yaşanmadı. Bu konuyu dikkatle takip ediyoruz” dedi.

© AFP 2020 / George OURFALIAN Suriye’de ABD askerlerinin Rus devriyesini engelleme girişimi başarısız oldu uygulanmasının önemine değinen Ekman, açıklamalarına şöyle devam etti: “Takip olarak nitelendirdiğiniz şey, Ruslar ile ABD’liler arasında gerçekleşen kesinlikle profesyonellik dışı bir durum ve çok nadir gerçekleşiyor. Ruslar genel olarak mevcut protokollere uyuyor. Çok nadiren, karşılıklı bir anlaşmazlık, gerginliğin yükselmesine yol açıyor.”

‘Çok sık temas var’

Böyle durumlarda ABD askerlerinin ‘sorunu çöz ve ertesi gün geri dön’ prensibi üzerinden hareket ettiğini belirten Ekman, “Rus güçleri ve koalisyon güçleri aynı yerlerde hareket ediyor. Aslında karşılıklı temas oldukça sık kuruluyor. Hem havada hem de karada… Dürüst olmak gerekirse, güçlerimiz yakın mesafede hareket etmeye alışkın. Bu sırada da amacımız çekişmelerden ve sürprizlerden kaçınmak” ifadelerini kullandı.

Ekman, herhangi bir temasın gerginliğin tırmanmasına yol açmaması için çekişmelerin önlenmesine yönelik protokole uymayı hedeflediklerini ve şimdilik bunun çok başarılı şekilde devam ettiğini belirtti.

Ekman’ın açıklamaları, internette Rus ile ABD’li askerler arasında Suriye’de yaşanan bir çekişmenin görüntülerinin yayınlanmasının ardından geldi. Videoda ABD devriyesi, Rus devriyesini takip ediyor, bunun sonucunda da Rus askeri teçhizatı ABD konvoyunun ilerlemesini engelliyordu. Bir Rus askeri de çevirmen aracılığıyla ABD'lilerden artık kendilerini takip etmemelerini rica ediyordu.