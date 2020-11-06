Bakan Selçuk: Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısıyla tespit edilmesini diliyorum

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum" dedi.
Ayrıntılar geliyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini dilediğini söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum" dedi.
Ayrıntılar geliyor.
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