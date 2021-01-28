Merkez Bankası Başkanı Ağbal: 2021 enflasyon tahminimiz yüzde 9.4

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Ağbal, 'Enflasyon Raporu 2021-I'in tanıtımı amacıyla basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9.4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Ağbal, 2022 için bu oranı yüzde 7 olarak tahmin ettiklerini ekledi.

"Döviz kurlarında son aylardaki düşüş, enflasyon üzerindeki kur kaynaklı etkilerin azalacağını göstermektedir" diyen Ağbal, şöyle konuştu:

Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9.4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Ekim Enflasyon Raporu'nda öngörülen enflasyon tahminlerini korumuş olduk. 2022 yılında enflasyonun yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Enflasyon hedefine 2023 sonunda ulaşabileceğimizi tahmin ediyoruz. Hedefe ulaşana kadar ihtiyatlı duruşumuzu koruyacağız.

Faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulmasının henüz çok erken olduğunu değerlendiriyoruz.

'Gıda enflasyonu, 2021 yılı enflasyon gerçekleşmesi üzerinde önemli bir risk'