ABD, İran Devrim Muhafızlarını 'terör örgütü' olarak tanımladı

ABD yönetimi bu kararla Irak ve Suriye'de IŞİD ve diğer cihatçı örgütlerin yenilmesinde kritik rol oynayan İran Devrim Muhafızlarını, IŞİD ve Kaide ile aynı kefeye koydu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızlarını 'yabancı terör örgütü' olarak tanımladıklarını duyurmasının ardından, Tahran'dan ilk misilleme geldi. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, Amerikan ordusunun Ortadoğu'daki faaliyetlerini yöneten ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığını (US CENTCOM) ve bağlantılı güçleri 'terör örgütü' ilan etti.
Twitter hesabından yorum yapan Zarif, Trump yönetiminin 'Netanyahu'ya yine seçim öncesi yoldan sapmış bir hediye verdiğini' belirtip "ABD'nin bölgede atıldığı tehlikeli bir yanlış macera daha" dedi.
ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nı 'yabancı terör örgütü' sınıfına sokmasına tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran'a baskının sürmesi halinde IR8 adı verilen ve yeni model uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjler geliştireceklerini duyurdu.
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