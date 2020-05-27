Rusya'da Kovid-19 hastalığının evresini belirleyen test sistemi geliştirildi

Rusya Ulusal Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi uzmanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı spesifik bağışıklığı tespit eden bir test sistemi geliştirdi. Bu test sistemi yardımıyla hastalığın evresini belirlemek ve Kovid-19 hastalarının tedavisi için potansiyel plazma donörlerini seçmek mümkün olacak.

Rusya Sağlık Bakanlığı basın servisinin yeni test sistemiyle ilgili açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Sağlık Bakanlığı Ulusal Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi, belirli bir kişide bağışıklık tepkisinin derecesini gösteren ve hastalığın evresini belirlemenin yanı sıra sonuçları, Kovid-19 hastalarının tedavisi için potansiyel kan plazma donörlerini seçmede de kullanılan benzersiz bir test sistemi geliştirdi."

Rusya Sağlık Bakanlığı bilimsel kurumları, Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ve Rusya Bilimler Akademisi, Kovid-19 enfeksiyonunun teşhisi için çok kısa sürede polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve LAMP testleri ile patojeni tanımlamak için tasarlanan testlerden, hastalığın evresini belirlemeyi sağlayan testlere kadar çok çeşitli test sistemlerinin geliştirilmesi ve üretimine başlanmasını sağladı.

Tüm test sistemleri, yasaya uygun olarak Rusya Federal Sağlık Denetleme Servisi (Roszdravnadzor) tarafından kontrol edildi ve kullanıma sunuldu. Şu anda, ülkedeki sağlık kuruluşlarının büyük çoğunluğu, sonuçların güvenilirliği ve doğruluğu açısından dünyadaki en iyi Kovid-19 tanı seviyesine sahip Rus üretimi test sistemlerini kullanıyor.