İngiltere'de yüzlerce kişi maske zorunluluğunu protesto etti

İngiltere’de yüzlerce kişi maske kullanımının zorunlu hale getirilmesini protesto etti. Koronavirüs aşılarına ve salgını yaydığı gerekçesiyle 5G'ye de karşı çıktıklarını belirten eylemciler, ‘Maskelenmeyeceğim, test edilmeyeceğim, takip edilmeyeceğim, zehirlenmeyeceğim’ yazılı dövizler taşıdı.

Avrupa’da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere’de, salgın tedbirleri kapsamında mağaza ve marketlerde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi protesto edildi.

Başkent Londra’da Hyde Park’ta bir araya gelen yüzlerce protestocu, maske zorunluluğunun insan haklarına ve kişisel özgürlüklere aykırı olduğunu iddia etti. Eylemciler, ‘Maskeye hayır’ ve ‘Maskelenmeyeceğim, test edilmeyeceğim, takip edilmeyeceğim, zehirlenmeyeceğim’ yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler maske dışında koronavirüs aşılarına ve salgını yaydığı gerekçesiyle 5G'ye de karşı çıktıklarını belirtti.

Hyde Park'taki bir araya gelen eylemciler, sosyal mesafeyi hiçe saydı. © AFP 2020 / JUSTIN TALLIS

Protestocular, maske zorunluluğunun insan haklarına ve kişisel özgürlüklere aykırı olduğunu iddia etti. © AFP 2020 / JUSTIN TALLIS

Eylemde, maske zorunluluğunu iç çamaşırıyla protesto edenler de vardı. © AFP 2020 / JUSTIN TALLIS 1 / 3 © AFP 2020 / JUSTIN TALLIS Hyde Park'taki bir araya gelen eylemciler, sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Eylemler, iş insanı ve girişimci Simon Dolan tarafından kurulan 'İngiltere'yi Özgür Tut' adlı grup tarafından organize edildi. Dolan, daha önce de hükümetin karantina kararını mahkemeye taşımış ancak davayı kaybetmişti.

İngiltere genelinde 24 Temmuz itibariyle yürürlüğe giren maske kuralına uymayanların 100 sterline kadar para cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor.

Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en yüksek can kaybının yaşandığı İngiltere'de bugüne kadar 45 bin 385 kişi yaşamını yitirdi. Virüsle enfekte olan kişi sayısı da 296 bin 358’e ulaştı.