120 bin dolara satılan 'duvara bantlanmış muzu' başka bir sanatçı yedi

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın 120 bin dolara satılan ‘duvara bantlanmış muz’ çalışması performans sanatçısı David Datuno tarafından yenildi. Datuno, "Çok lezzetliydi" derken, muzun yerine yenisi yerleştirildi.

Paris merkezli çağdaş sanat galerisi Perrotin tarafından Art Basel Miami’de sergilenen, 'Comedian’ (Komedyen) adını taşıyan muz çalışması yüksek fiyata alıcı bulmasının ardından bir kez daha gündeme geldi.

Performans sanatçısı David Datuno, cumartesi günü muzu duvardan alarak kameralar önünde yedi. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Datuno, “Bu, 'Aç Sanatçı' adlı sanat performansım. Maurizio Cattelan’ın eserlerini seviyorum ve bu yerleştirmeyi de gerçekten çok sevdim. Çok da lezzetliydi” ifadelerini kullandı.

Başka muz konuldu, güvenlik görevlisi geldi

Galeri çalışanları anlık bir öfke gösterse de duvara başka bir muz konuldu. Dolayısıyla muzun yenmesinin, eseri alan kişi için bir sorun teşkil etmeyeceği, yerine yenisinin yerleştirilebileceği belirtildi.

Galerinin yöneticisi Lucien Terras, “Datuna eseri mahvetmedi. Muz sadece bir fikirdi” dedi. Ancak galeri yine de önlem almak adına eserin bulunduğu duvarın önüne bir güvenlik görevlisi yerleştirildi.

'Altın Klozeti' de çalınmıştı

Popüler kültüre meydan okuyan çalışmalarıyla bilinen Maurizio Cattelan’ın son eseri ‘Komedyen’, Miami’deki bir manavdan alınmış muzların koli bandıyla duvara tutturulmasından ibaret bir çalışma. Bu eserden üç tane üreten Cattelan’ın muzu küresel ticaretin bir simgesi olarak kullandığı belirtiliyor. Ama provokatif ve hicivsel eserleriyle bilinen sanatçı için bu aynı zamanda klasik bir mizah unsuru anlamına geliyor.

Popüler kültüre meydan okuyan çalışmalarıyla bilinen sanatçı son olarak, ‘Amerika’ adlı altın klozet çalışmasının İngiltere'de Blenheim Sarayı'ndaki sergi sırasında çalınmasıyla gündeme gelmişti.