Banksy’nin menajeri açıkladı: Ünlü sanatçı bugüne kadar tutuklanmaktan nasıl yırttı?

Kimsenin gerçek kimliğini bilmediği Banksy’nin eski menajeri Steve Lazarides, ünlü sanatçısının tutuklanma ihtimalinden nasıl kurtulduğunu ifşa etti: “İşin sırrı reklektif yelekler ve trafik konileri. Eğer bunlara sahipseniz kimse sizi durdurmaz”.

Efsane sokak sanatçısı Banksy ile 11 yıl boyunca çalışan Steve Lazarides, ünlü sokak sanatçısının numaralarının sırrını verdi.

Guardian’a konuşan Lazarides, bir dönem yetkilileri alarma geçiren sanatçının nasıl hiç tutuklanmadığını, “İşin sırrı reklektif yelekler ve trafik konileri. Eğer bunlara sahipseniz kimse sizi durdurmaz” sözleriyle açıkladı.

Unseen photos of Banksy at work revealed for the first time by ex-agent https://t.co/lKEQaDOyUu — The Sun (@TheSun) October 31, 2019

New York'ta ucuz kurtulmuşlar

Ancak yine de ikili ABD’nin New York kentindeyken bir sabah tutuklanmaktan ucuz kurtulmuşlar. Meatpacking District’te çalıştığı sırada bir grup trans seks işçisi tarafından görüldüklerini anlatan Lazarides, “Bazıları Banksy’nin homofobik şeyler yazdığını zannetti ve polis çağırdı. Bu tutuklanmaya çok yakın olduğumuz bir andı” dedi.

Lazarides diğer bahanelerini ise şöyle açıkladı; “Bir keresinde ona, duvarı boyamak için bir film yapımcısından izin aldığını gösteren bir mektup verdim. Ben de film yapımcısı olrudum, kullan-at telefonla silahlanmış bir şekilde. Eğer bir telefon gelseydi şunu söylemeye hazırdım: Üzgünüm ahbap, caddenin diğer tarafını yapmasını istedim.”

1997 yılında Banksy’yi çalışırken filme almak için görevlendirilen Steve Lazarides, 11 yıl boyunca sanatçının menajeri, fotoğrafçısı, şoförü ve galericisi olarak çalıştı.

Lazarides geçen ay, Banksy'yi çalışırken gösterdiği iddia edilen fotoğrafları yayımladı. Fotoğraflarda ünlü sokak sanatçısının yüzü görünmüyordu.