Türkiye en çok yerli film seyretti

Türk sinemasında yerli filmlerin izleyici sayısı yabancı filmleri geride bıraktı. Türk sinemasında geçen yıl yerli film izleyici sayısı 33.6 milyon, yabancı film izleyici sayısı ise 25.9 milyon oldu. Yerli filmler arasında başrolünde Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı '7. Koğuştaki Mucize' 2019 yılının en çok izlenen filmi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında 2019 yılında yaşanan anlaşmazlık sonrası yapımcıların filmlerini vizyona sokmaması nedeniyle seyirci sayısında düşüş yaşayan sinema sektörü yeni sinema kanunu ile hızlı bir yükseliş ivmesi yakaladığını bildirdi.

Bakanlığın verdiği bilgiye göre; Türk sineması 2019’da 980 milyon liralık gişe hasılatı ile bugüne kadarki en yüksek değerini yakalarken, izleyici sayısı da toplamda 59.5 milyon oldu. Ekim-Aralık 2019 döneminde tüm zamanların en yüksek seyirci sayısına ulaşıldı.

Seyirci sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı. 2019 yılında 147 yerli film ve 260 yabancı film vizyona girerken toplam vizyona giren film sayısı ise 407 oldu.

Yerli film izlenme oranında Avrupa’da 8 yıldır birinciliği bırakmayan Türkiye, 2019 yılında yüzde 55 izlenme oranı ile Avrupa’daki yerini yine korudu.

En çok '7. Koğuştaki Mucize' izlendi

Yerli filmler arasında yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı ve başrolünde Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı '7. Koğuştaki Mucize' 5.3 milyon kişi tarafından izlenerek 2019 yılının en çok izlenen filmi oldu.

Yerli animasyon filmi olan 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı' ise 2.1 milyon izleyiciye ulaştı. 2019 yılında en çok izlenen 10 filmin ise 6’sını yerli filmler oluşturdu.

Sinema sahnelerinin en çok izleyici ağırladığı filmler 2019 yılında sırasıyla; '7. Koğuştaki Mucize', 'Recep İvedik 6', 'Organize İşler Sazan Sarmalı', 'Avengers: Endgame', 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı', 'Joker', 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu', 'Mucize 2 Aşk', 'Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw' ile 'Karlar Ülkesi II' oldu.

Animasyon filmlerine ilgi artıyor

Türk sinemasında animasyon filmlerin toplam izleyici sayısı 8.7 milyona, toplam seyirci içindeki payı ise yüzde 12.4’e ulaştı.

'Kral Şakir Korsanlar Diyarı' ve 'Karlar Ülkesi II' en çok izlenen 10 film arasında yer alırken, 27 Aralık’ta vizyona giren 'Rafadan Tayfa: Göbeklitepe' filmi ilk haftasında 950 bini aşan seyirci tarafından izlenerek senenin en iyi açılışını yapan animasyon filmi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında ise, 2019 yılında ülke genelinde 1 milyon öğrenci sinema ile tanıştı.