Kayıt
11:17 05 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    sinema

    Türkiye en çok yerli film seyretti

    © Fotoğraf : Instagram
    Kültür & Sanat
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/103590/11/1035901119.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/kultur/202001051040967037--turkiye-en-cok-yerli-film-seyretti/

    Türk sinemasında yerli filmlerin izleyici sayısı yabancı filmleri geride bıraktı. Türk sinemasında geçen yıl yerli film izleyici sayısı 33.6 milyon, yabancı film izleyici sayısı ise 25.9 milyon oldu. Yerli filmler arasında başrolünde Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı '7. Koğuştaki Mucize' 2019 yılının en çok izlenen filmi oldu.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında 2019 yılında yaşanan anlaşmazlık sonrası yapımcıların filmlerini vizyona sokmaması nedeniyle seyirci sayısında düşüş yaşayan sinema sektörü yeni sinema kanunu ile hızlı bir yükseliş ivmesi yakaladığını bildirdi.

    Sinema
    © AA /
    Sinema yönetmeliği yürürlüğe girdi: Filmler sinema ile diğer platformlarda eş zamanlı gösterilmeyecek
    Bakanlığın verdiği bilgiye göre; Türk sineması 2019’da 980 milyon liralık gişe hasılatı ile bugüne kadarki en yüksek değerini yakalarken, izleyici sayısı da toplamda 59.5 milyon oldu. Ekim-Aralık 2019 döneminde tüm zamanların en yüksek seyirci sayısına ulaşıldı.

    Seyirci sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı. 2019 yılında 147 yerli film ve 260 yabancı film vizyona girerken toplam vizyona giren film sayısı ise 407 oldu.

    Yerli film izlenme oranında Avrupa’da 8 yıldır birinciliği bırakmayan Türkiye, 2019 yılında yüzde 55 izlenme oranı ile Avrupa’daki yerini yine korudu.

    En çok '7. Koğuştaki Mucize' izlendi

    Yerli filmler arasında yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı ve başrolünde Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı '7. Koğuştaki Mucize' 5.3 milyon kişi tarafından izlenerek 2019 yılının en çok izlenen filmi oldu.

    ‘John Carter: İki Dünya Arasında
    © Fotoğraf : Youtube
    Sinema tarihinin en 'başarısız' filmi açıklandı
    Yerli animasyon filmi olan 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı' ise 2.1 milyon izleyiciye ulaştı. 2019 yılında en çok izlenen 10 filmin ise 6’sını yerli filmler oluşturdu.

    Sinema sahnelerinin en çok izleyici ağırladığı filmler 2019 yılında sırasıyla; '7. Koğuştaki Mucize', 'Recep İvedik 6', 'Organize İşler Sazan Sarmalı', 'Avengers: Endgame', 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı', 'Joker', 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu', 'Mucize 2 Aşk', 'Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw' ile 'Karlar Ülkesi II' oldu.

    Animasyon filmlerine ilgi artıyor

    Türk sinemasında animasyon filmlerin toplam izleyici sayısı 8.7 milyona, toplam seyirci içindeki payı ise yüzde 12.4’e ulaştı.

    'Kral Şakir Korsanlar Diyarı' ve 'Karlar Ülkesi II' en çok izlenen 10 film arasında yer alırken, 27 Aralık’ta vizyona giren 'Rafadan Tayfa: Göbeklitepe' filmi ilk haftasında 950 bini aşan seyirci tarafından izlenerek senenin en iyi açılışını yapan animasyon filmi oldu.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında ise, 2019 yılında ülke genelinde 1 milyon öğrenci sinema ile tanıştı.

    Etiketler:
    Film, izleyici sayısı, Avrupa, Türkiye, Sinema, Kültür ve Turizm Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yurt dışından ve ABD'nin değişik eyaletlerinden alanı dolduran yüzbinlerce kişi, yeni yılın ilk dakikalarında binalardan bırakılan bir ton 360 kilogram konfeti yağmuru ve piroteknik gösterisi altında sevinç çığlıkları atarak yeni yıla girdi.
    New York Times Meydanı'nda yeni yıl kutlandı: Bu yılki tema iklim değişikliği
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet