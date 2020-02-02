Suriye ordusu Sarakib bölgesindeki bazı köyleri ele geçirdi

İdlib'deki operasyonu sürdüren Suriye hükümet güçlerinin, kilit öneme sahip Sarakib kentinin 10 kilometre güneyinde yer alan bazı yerleşimlerin kontrolünü ele geçirdiği, askeri birliklerin ayrıca kuzeydoğudan kente doğru ilerledikleri bildirildi.

Sham FM radyosunun aktardığına göre Suriye ordusu, kilit öneme sahip Sarakib kentinin 10 kilometre güneyinde, M4 ve M5 uluslararası karayollarının kesiştiği yerde bulunan bazı yerleşimlerin kontrolünü ele geçirdi, diğer askeri birlikler ise kuzeydoğudan kente doğru ilerliyor.

Haberde, "Suriye hükümet ordusuna bağlı birlikler, terörist gruplarla şiddetli çatışmaların ardından Sarakib’in güneybatısında yer alan Dadih ve Kafr-Battıh köylerini kurtardı. Ayrıca Sarakib’in güneybatısında bulunan Zakkar kenti de kurtarıldı” ifadelerine yer verildi.

Habere göre ele geçirilen yerleşimler, M4 (Lazkiye-Halep) ve M5 (Şam-Halep) uluslararası karayollarının kesiştiği yerde bulunduğu için stratejik öneme sahip olan Sarakib’in 10 kilometre uzağında yer alıyor.

Aynı zamanda ordu birlikleri, Halep’in güneybatısındaki köyleri ele geçirerek kuzeydoğudan kente doğru ilerliyor. Suriyeli askerler dün Hümeyra ve Halsa yerleşimlerini, bugünse Zeytan köyünü ele geçirdi. Askerler bu şekilde M5 karayoluna doğru ilerliyor ve şu anda Sarakib’in yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde bulunuyor.

Suriye ordusu, daha önce duyurulan ateşkese rağmen, her gün sivil vatandaşları hedef almaya devam eden ve onlarca kişiyi öldüren terör yanlılarına karşı geçen pazar hem batı hem de güneybatı yönlerinde eş zamanlı taarruza geçmiş, Halep'in batısındaki militanlara ait tedarik hatlarını ve mevzilerini imha etmişti.