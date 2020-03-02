İran’dan Moskova aktarmalı olarak Çin’e giden yolcuda koronavirüs tespit edildi

Rusya’nın Çin Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Aeroflot Havayolları’na ait uçakla 29 Şubat’ta Moskova’dan Pekin’e giden bir yabancı vatandaşında koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Yolcunun İran’dan yola çıkıp Moskova aktarmalı seyahat ettiği aktarıldı.

Büyükelçiliğin açıklamasında, “Pekin Sağlık Koruma Komitesi’nin verdiği bilgiye göre, 29 Şubat’ta Aeroflot’un SU204 seferiyle Moskova’dan Pekin’e giden bir yabancı vatandaşında yeni tip koronavirüs Kovid-19 tespit edildi. Yolcu, İran’dan gelerek Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’ndan aktarma uçuşu gerçekleştirdi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, bu hasta ile aynı uçakta bulunan tüm yolcular hastanede muayene altına alındı. Ancak uçaktaki Rusya vatandaşlarında (20 yolcu) da virüse rastlanmadı.

Çinli yetkililerden alınan bilgi doğrultusunda uçakta söz konusu hastanın yakınlarında oturan tüm yolcuların zaruri olarak 14 gün karantinada kalacağı aktarıldı. Karantinada kalacak yolcular arasında 2 Rusya vatandaşı da bulunuyor. Diğer yolcular ise hastaneden bugün ayrılabilecekler.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Rusya’da yeni koronavirüs vakalarına rastlanmadığını duyurmuştu.