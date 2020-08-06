Macron, Beyrut'ta: Lübnan siyasi ve ekonomik bir krizle karşı karşıya

Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından destek ziyareti için Lübnan'a giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Lübnan siyasi ve ekonomik bir krizle karşı karşıya ve buna acil müdahale edilmesi gerekiyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut Limanı'ndan önceki gün meydana gelen ve en az 137 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan patlamanın ardından bugün resmi ziyaret kapsamında Beyrut'a gitti.

Macron'u, Lübnanlı mevkidaşı Mişel Aun karşıladı. Patlamanın gerçekleştiği bölgeye giden Macron, yetkililerden bilgi aldı.

Burada yaptığı ilk açıklamada Macron, "Lübnan siyasi ve ekonomik bir krizle karşı karşıya ve buna acil müdahale edilmesi gerekiyor. Reformlar yapılmazsa Lübnan sıkıntı çekmeye devam eder" dedi.

Lübnan'a destek amacıyla uluslararası bir kampanya koordine etmek istediklerini de söyleyen Macron, "Bu dostluğu, ülkemizin kardeş sevgisini Lübnan halkına getirmek için burada olmalıydım. Ayrıca dinleyebilir, anlayabilir, Beyrut’a ve Lübnan halkına uluslar arası yardım ve destek organize edebilirim" ifadelerini kullandı.

BREAKING: French President Emmanuel Macron has arrived in Beirut after an explosion in Lebanon's capital killed 135 people and injured around 5,000.



Latest on the blast here: https://t.co/2MMr9NKXUc pic.twitter.com/l0KrVJA9rf — SkyNews (@SkyNews) August 6, 2020

Fransa, ‘Lübnan’ın Hiroşiması’ olarak adlandırılan patlamanın ardından ülkeye tonlarca yardım malzemesi ve acil durum ekipleri sevk etme kararı almıştı.

Lübnan, 1943'te Fransa'nın manda yönetiminden kurtularak bağımsızlığına kavuştu ancak iki ülke arasındaki yakın ekonomik ve siyasi ilişkiler bulunuyor.