Esad: Rusya ile birlikte, Suriye’de çalışan şirketlere uygulanan yaptırım sorununun çözümünde ilerleme sağladık

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov ile bir araya gelen Suriye Devlet Başkanı Esad, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Rusya’nın ülkeye yaptığı yatırımların başarılı olmasını önemsediklerini ifade etti.

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“Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı ile görüşme yaptığınızı ve birçok konuda karşılıklı olarak kabul edilebilir çözüme ulaşma yolunda ilerleme kaydettiğinizi biliyorum” diyen Esad, bu durumun ‘özellikle de Suriye’de çalışan Rus şirketlere yönelik uygulanan yaptırım sorunları’ ile ilgili olduğunu vurguladı.

Russian Foreign Minister arrives in Damascushttps://t.co/BtDefhnf3L — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) September 7, 2020

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Rusya’nın Suriye’ye yaptığı yatırımları dile getiren Esad, “Yatırımların başarılı olmasına ciddi ilgi duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov ise Rusya’nın ‘iki ülke arasında oluşan ortaklık ilişkilerine büyük değer verdiğini’ vurguladı.

Borisov ayrıca Esad’ı Ulusal İlerici Cephe’nin parlamentoda kazandığı zafer dolayısıyla tebrik etti.

Esad, Rus heyetin ziyaretinin Bakanlar Kurulu'nun yenilenmesinden birkaç gün sonra gerçekleştiğine dikkat çekerek ziyaretinin ikili işbirliği bağlamındaki önemini vurguladı.

Suriye lideri, Rusya yönetimine ‘zor epidemiyolojik durumla mücadelede ülkeye teslim edilen insani yardımdan’ dolayı müteşekkir olduğunu ifade ederek, Rusya’ya ayrıca ‘terörle mücadele süresi boyunca’ sağladığı destek için de teşekkür etti:

“Bu aynı zamanda terörle mücadeleye verilen desteği ve siyasi desteği de kapsıyor.”