Belarus'ta muhalif lider Tihanovskaya: Ulusal lider olmaya hazırım

Belarus’ta devlet başkanlığı adaylarından muhalif Svetlana Tihanovskaya, YouTube’da yaptığı açıklamasında ülkenin ulusal lideri olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Tihanovskaya, “Ülkenin sakinleşmesi, normal ritmine girmesi için sorumluluk almaya ve bu dönemde ulusal lider olarak boy göstermeye hazırım” dedi.

‘Seçimlerin tekrarlanması için koşullar hazırlanmalı’

Tihanovskaya ayrıca tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması ve sonuçları uluslararası toplum tarafından kayıtsız şartsız kabul edecek yeni seçimlerin düzenlenmesi için koşullar ve hukuki zeminin hazırlanması çağrısı yaptı.

Belarusluların kahramanlık ve dayanışmanın mucizelerini ortaya koyduklarını belirten Tihanovskaya, dünyaya direniş fikirlerine bağlılıklarını gösterirken gerçeğin güç ve silahın değil, metanet, dürüstlük ve cesaretin yanında olduğunu kanıtladıkladıklarını ifade etti.

En önemli şeyin ülkenin bağımsızlığı olduğunu ve bunun hiçbir koşulda kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayan Tihanovskaya, güvenlik güçlerine suç teşkil eden emirleri yerine getirmeyip halkın safında durma çağrısında bulundu.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun yüzde 80.1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığı duyurulmuştu.

Muhalefet, 'hile karıştırıldığı' iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.