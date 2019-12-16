Kremlin: Putin ile Trump ocak ayında İsrail'de görüşebilir

Gazetecilere konuşan Peskov, Putin’in ocakta İsrail’e yapacağı ziyaretin hazırlandığını belirtti.

Bu ziyaret sırasında Putin’in Trump’la görüşme ihtimali olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov "Trump’ın İsrail’de olacağına dair bir bilgimiz yok, ancak Putin’in ziyareti için hazırlıklar ve çalışmalar sürüyor" dedi.