Kremlin Sözcüsü, Putin’in ‘koronavirüs hastanesine’ yaptığı ziyaretin detaylarını anlattı

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programında konuşan Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni tip koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü, Moskova’nın yakınındaki Kommunarka kasabasında bulunan hastaneye yaptığı ziyaretin ayrıntılarını aktardı.

Rus liderin hastaneye gelişinin ‘beklenmedik’ olduğunu vurgulayan Peskov, şöyle konuştu:

'Kortejin önündeki trafik polisleri dahi Kommunarka’nın yerini tam olarak bilmiyordu'

© Sputnik / РИА Новости Peskov, koronavirüsün Putin’in hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı

Putin’in fotoğraflarının çekilmesi için önce bir doktorun, ardından kapalı bölgede bir hemşirenin kullandığı telefonu ‘aceleyle’ aradıklarını anlatan Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Putin her şeyi kendi gözleriyle görmeyi tercih ediyor’

“Başkan’ın orada neler yaptığını sizlerin (medya mensupları) görmesi benim için önemliydi. Çünkü o anda birilerinin fotoğraf çekimi yapıp yapmadığının ve nasıl yaptığının kendisi için kesinlikle hiçbir önemi olmadığı ortada.”

Kremlin Sözcüsü, Rus liderin hastanenin kapalı bölümünü neden ziyaret etmek istediği yönündeki soruya ise, bunun Putin’in ‘kendi tarzı’ olduğu ve kendisinin her zaman her şeyi kendi gözleriyle görmeyi tercih ettiği, ama yine de güvenlik önlemlerine uyulduğu yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen salı günü Moskova Bölgesi'ne bağlı Kommunarka kasabasına giderek koronavirüs hastalarının tedavi edildiği 40 no'lu hastaneyi ziyaret etmiş, hasta odalarını gezmiş, hastane başhekimi, doktorlar ve hastalardan biriyle sohbet etmişti.