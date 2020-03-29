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19:58 29 Mart 2020
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    Protsenko, hastanenin Avrupa standartlarında olduğunun altını çizdi.

    Kremlin Sözcüsü, Putin’in ‘koronavirüs hastanesine’ yaptığı ziyaretin detaylarını anlattı

    © Sputnik / Alexei Druzhinin
    Rusya
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1656)
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in yeni tip koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastaneye yaptığı ziyaretin ayrıntılarını anlattı.

    Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programında konuşan Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni tip koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü, Moskova’nın yakınındaki Kommunarka kasabasında bulunan hastaneye yaptığı ziyaretin ayrıntılarını aktardı.

    Rus liderin hastaneye gelişinin ‘beklenmedik’ olduğunu vurgulayan Peskov, şöyle konuştu:

    'Kortejin önündeki trafik polisleri dahi Kommunarka’nın yerini tam olarak bilmiyordu'

    © Sputnik / РИА Новости
    Peskov, koronavirüsün Putin’in hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı
    “Genellikle Başkan bir yere gelmeden önce orada bir takım hazırlık çalışmaları yapılır, önden bir grup gelir. Bu ziyaret hiçbir şekilde hazırlık olmaksızın yapıldı. Hatta şunu da söyleyebilirim, Başkan’ın kortejine öncülük eden trafik polisi arabasındakiler dahi yola çıkarken Kommunarka’nın yerini tam olarak bilmiyorlardı. Tüm bunlar yolculuk sırasında belirlendi.”

    Putin’in fotoğraflarının çekilmesi için önce bir doktorun, ardından kapalı bölgede bir hemşirenin kullandığı telefonu ‘aceleyle’ aradıklarını anlatan Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    ‘Putin her şeyi kendi gözleriyle görmeyi tercih ediyor’

    “Başkan’ın orada neler yaptığını sizlerin (medya mensupları) görmesi benim için önemliydi. Çünkü o anda birilerinin fotoğraf çekimi yapıp yapmadığının ve nasıl yaptığının kendisi için kesinlikle hiçbir önemi olmadığı ortada.”

    Kremlin Sözcüsü, Rus liderin hastanenin kapalı bölümünü neden ziyaret etmek istediği yönündeki soruya ise, bunun Putin’in ‘kendi tarzı’ olduğu ve kendisinin her zaman her şeyi kendi gözleriyle görmeyi tercih ettiği, ama yine de güvenlik önlemlerine uyulduğu yanıtını verdi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen salı günü Moskova Bölgesi'ne bağlı Kommunarka kasabasına giderek koronavirüs hastalarının tedavi edildiği 40 no'lu hastaneyi ziyaret etmiş, hasta odalarını gezmiş, hastane başhekimi, doktorlar ve hastalardan biriyle sohbet etmişti.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1656)
    Etiketler:
    Kommunarka, Dmitriy Peskov, Vladimir Putin, Ziyaret, Hastane, Rusya, Moskova, Koronavirüs
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