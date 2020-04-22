Rus doktor karantina sırasında evlerdeki en tehlikeli cihazları sıraladı

Rus göz doktoru Aleksandr Uşnikov, karantina sırasında cep telefonlarının aşırı kullanımının gözleri geri dönülmez biçimde bozabileceğini söyledi. Uşnikov, tablet ve bilgisayar kullanımı konusunda da uyardı.

Rossiyskaya Gazete'ye konuşan Aleksandr Uşnikov, karantina sırasında evlerde kullanılan en tehlikeli cihazın cep telefonları olduğunu belirterek, kullanımı konusunda uyarıda bulundu. Cep telefonlarının sadece arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için olduğunu vurgulayan Uşnikov, aşırı kullanımın gözleri bozabileceğine dikkat çekti.

Uşnikov’a göre, gözler için çok zararlı bir başka cihaz da ebeveynlerin oyalamak için çocuklarının ellerine verdikleri tabletler.

Uşnikov, “İki-beş yaş arası çocuklar bütün gün tabletle oynuyor. Bu kesinlikle yapılmamalı. Oyun oynamak, resim yapmak, bir şeylerle uğraşmak, çocuklara kitap okumak daha iyi” dedi.

Uşnikov, telefonlar ve tabletlerden sonra da bilgisayar kullanımına değindi. Sürekli kullanımın göz kaslarında gerginlik ve spazma yol açacağını belirten Uşnikov, bilgisayarlar kullanırken 30’ar dakika ara verilmesi tavsiyesinde bulundu. Uşnikov, bilgisayar başında çok fazla kalmanın baş ağrısı, gözlerde kızarıklık ve göz yaşarması gibi sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

Rusya’da 5236 yeni koronavirüs vakası

Öte yandan, koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’daki vaka sayısı gün içinde 5236 daha artarak 57 bin 999’a yükseldi.

Rusya’da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısında 5236 artış oldu. Vakaların çoğu başkent Moskova (2458), Moskova bölgesi (63) ve St. Petersburg’da (294) kaydedildi.

Gün içinde tespit edilen vakaların 2275’i temas kaynaklı ve bir semptom göstermiyor. Ayrıca 57 kişi de hayatını kaybetti.

Rusya’da dün kaydedilen vaka sayısı ise 5642’ydi.

Şimdiye kadar ülkede 513 kişi hayatını kaybetti, 4420 kişi iyileşti. Ülkenin birçok bölgesinde karantina ilan edildi.