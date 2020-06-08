Rusya sınırlarını açıyor: Ruslar sağlık, iş ve eğitim için ülke dışına çıkabilecek

Rusya Başbakanı Mişustin, Rusların akrabalarına bakmak, tedavi görmek, çalışmak ve eğitim almak için ülke dışına çıkabilmelerine olanak veren kararnameyi imzaladı. Kararname ile yabancıların Rusya’ya girişine de kısmen izin verildi. Rusya’nın sınırları koronavirüs salgını sebebiyle marttan beri giriş ve çıkışlara kapalıydı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, salgın nedeniyle mart ayından beri ülke dışına çıkışları yasak olan Rus vatandaşlarının belirli amaçlarda yurt dışına çıkışına izin verdi. Mişustin’in imzaladığı kararnameye göre Rusya vatandaşları, akrabalarına bakmaları, tedavi görmeleri, çalışmaları ya da eğitim almaları gerekiyorsa ülke dışına çıkabilecekler.

Rusya Başbakanı açıklamasında, “Yabancı ülkelerde yaşayan hasta akrabalarına bakması gereken ve çalışmaya ya da eğitim görmeye gidecek olan Rusya vatandaşlarına ülkeden çıkma olanağı veren hükümet kararını imzaladım” dedi.

Mişustin, “Karar, ülke dışında tıbbi yardım alması gerekli olan Rusların ülkeden ayrılabilmelerini de içeriyor” diye ekledi.

Aktardığına göre imzaladığı karar, Rusya’daki sağlık tesislerinde tedavi görmesi gerekli olan yabancı vatandaşların ülkeye girmesine de olanak veriyor. Ayrıca Rusya’da bakıma ihtiyaç duyan yakın akrabaları ya da sorumlu olduğu kişiler bulunan yabancıları da kapsıyor.

Rusya’nın sınırları salgın nedeniyle mart ayından bu yana hem çıkışlara hem de girişlere kapalıydı. Rusya hükümeti imzalanan kararnameyle sınır kısıtlamalarını hafifleten ilk adımları atmış oldu.

Rus basınında dünden beri, federal havacılık ajansı Rosaviatsiya ve havayolu şirketlerinden kaynakların açıklamalarına atıf yapılarak Rusya’dan ülke dışına yapılacak uçuşların temmuz ortasında başlayabileceği yönünde haberler yayınlanıyor.

RBK: Rusya’dan uçuşlara izin verilecek ilk grup ülkelerden birisi Türkiye

RBK gazetesinin haberine göre Rus yetkililer ilk etapta 15 ülkeye uçuşların yeniden başlatılmasını değerlendiriyor. Gazetenin kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rosaviatsiya’nın Avrupa ülkeleri, Türkiye, Çin, Güney Kore’ye uçuşların başlatılması yönünde teklif sunacağı belirtiliyor. Ancak söz konusu bilgiler Rusya’nın resmi makanları tarafından doğrulanmış değil.