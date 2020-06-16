Zaharova, Paul Whelan’ın ABD’de tutuklu bulunan Rus vatandaşlarıyla takası konusuna üç nokta konulmasını önerdi

Mariya Zaharova, Paul Whelan’ın davasının ABD’de tutuklu bulunan Rus vatandaşlarının durumuyla karşılaştırılmaması gerektiğini belirtti.

Zaharova, Solovyov LIVE YouTube kanalında katıldığı yayında, Rusya’da mahkemenin casusluktan suçlu bulup hakkında 16 yıl hapis cezasına hükmettiği Paul Whelan’ın ABD’de tutuklu bulunan Rus vatandaşları Viktor But veya Konstantin Yaroşenko ile olası takası konusuna şimdilik üç nokta konulmasını önererek, “Eğer uygun bir emel, bir arzu varsa, bunun için ilgili devletlerarası mekanizmalar mevcut. Bu işin yasal tarafı var, şimdilik üç nokta koyalım” dedi.

Zaharova, Paul Whelan’ın davasının, Viktor But ve Konstantin Yaroşenko’nun durumuyla karşılaştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Zaharova, “Whelan’ın ne yaptığı, ne için alındığı ve neyle suçlandığının kanıtı var, bu, But veya diğerlerinin durumuyla karşılaştırılamaz. Tutum da karşılaştırılamaz, çünkü Rus vatandaşlarının aksine, Sayın Whelan gerekli tüm tıbbi bakımı zamanında ve hakarete maruz kalmadan aldı” ifadelerini kullandı.

15 Haziran'da Moskova Şehir Mahkemesi, casusluktan suçlu bulduğu ABD’li eski denizci Paul Whelan hakkında 16 yıl ağır hapis cezası vermişti. Whelan’ın avukatı Vladimir Jerebenkov, müvekilinin ABD’de tutuklu bulunan Rus vatandaşları But ve Yaroşenko ile takası konusunun, mahkeme kararının yürürlüğe girmesinden sonra gündeme alınacağını belirtmişti.