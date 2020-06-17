Lavrov, Çavuşoğlu'nun 'ABD' çağrısını yorumladı: Libya'da ateşkes çabalarına destek verirlerse memnuniyet duyarız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Libya'daki nüfuzunu bu ülkede derhal ateşkes sağlanmasını isteyen Rusya ve diğer ülkelerin çabalarına destek vermek için kullanmasını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen Rusya-ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) özel oturumunda konuşan Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'ye yaptığı 'Libya krizinin çözümünde daha aktif rol oynama çağrısını' değerlendirdi.

Lavrov, "Eğer ABD, Libya'daki nüfuzunu bu ülkede derhal ateşkes sağlanmasını isteyen Rusya ve diğer ülkelerin çabalarına destek vermek için kullanırsa, bunun son derece olumlu olacağını düşünüyorum. Libya, Suriye ya da herhangi bir ülkede krizi aşmaya yönelik her türlü yapıcı katkıdan yalnızca memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Libya'da çözümü teşvik etmek için hangi adımları atabileceği konusunda bir fikri olmadığının altını çizen Lavrov, "ABD'liler, Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından temsil edildiği Berlin Konferansı'na katıldılar. Konferansta alınan kararı onaylayan BM Güvenlik Konseyi kararının altına imza attılar. Trablus'ta bulunan ve çatışmanın taraflarından biri olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tanıdıklarının altını çiziyorlar" diye konuştu.