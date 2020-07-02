Rusya’da halk oylaması: Oyların tamamı sayıldı, vatandaşların yüzde 77.9’u anayasada değişikliklere ‘Evet’ dedi

Rusya Merkez Seçim Komitesi’nin açıklamasına göre, ülkedeki anayasal düzenlemelere yönelik halk oylamasında oyların yüzde 99.9’unun sayılmasının ardından vatandaşların yüzde 77.9’u ‘evet’, yüzde 21.2’si ‘hayır’ oyu verdi. Katılım oranı ise yüzde 65’ti.

Rusya ve yurtdışındaki milyonlarca Rus vatandaşı anayasada teklif edilen 206 değişikliği oylamak için halk oylamasına katıldı. Salgın nedeniyle günlere yayılan ve 25 Haziran’dan beri süren oylama dün sona erdi.

Oylamada vatandaşların yüzde 77.9’u ‘evet’, yüzde 21.2’si ‘hayır’ oyu verdi.

Merkez Seçim Komitesi Başkanı Ella Pamfilova, ön verilere göre, vatandaşların yüzde 65’inin katılım gösterdiğini söyledi.

Pamfilova, oylama süresince çok az sayıda ihlal görüldüğünü, başkent Moskova ve Nijnıy Novorod bölgesinde internet üzerinden oy kullanma sisteminin çok yaygın olarak yararlanıldığını belirtti.

Batı’da anayasadaki düzenlemelerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iki dönem daha görev yapmasına olanak vereceğine dikkat çekilse de, aslında Rusya temel hukukuna bir dizi değişiklik getirecek. 1993 Anayasası, parlamentoyu bombalamaları için tanklar göndermesinden sonra eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından kelimenin tam manasıyla zorla getirilmişti.