Rus S7 Havayolları, 5 Eylül'de Novosibirsk-Antalya uçuşlarına başlayacak

Rusya hükümetinin uluslararası uçuşların başlatılabileceği kentlerin listesini genişletmesinin ardından, S7 Havayolları'ndan Novosibirsk'le ilgili açıklama geldi.

Şirketin açıklamasına göre, Novosibirsk-Antalya uçuşları için bilet satışları başlatıldı. İlk uçuş 5 Eylül’de planlanıyor. Salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere, haftada dört kez uçuş gerçekleştirilecek.

S7 şu anda Moskova'dan Antalya ve Dalaman'a uçuyor. Daha önce Pobeda şirketi de 17 Eylül’de Kazan’dan Antalya'ya uçuşları başlatmayı planladığını bildirmişti.

Rusya uluslararası uçuşların ilk olarak başkent Moskova, St. Petersburg ve Rostov-na-Donu kentlerinden gerçekleştirilmesine izin vermişti. Daha sonra listeye Novosibirsk, Kazan ve Kaliningrad eklendi.