Rusya'dan ABD'nin 5 Rus araştırma enstitüsüne yaptırım kararıyla ilgili açıklama: Mesnetsiz

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, kimyasal ve biyolojik silah geliştirdikleri iddiasıyla ABD'nin, Sputnik V aşısının geliştirilmesinde yer alan enstitü de dahil beş Rus araştırma enstitüsünü yaptırım listesine dahil etmesi kararını 'mesnetsiz' olarak nitelendirdi.

Facebook hesabından açıklama yapan Antonov, kararı 'mesnetsiz' olarak değerlendirdi. Antonov, “ABD tarafından yapılan duyuruya elbette dikkat verdik. Açıklama, şaşırtıcı. Ayrıca bir kanıt da sunulmuş değil. ‘İnanmak için makul sebep var’ gibi bilindik, muğlak ifadeler kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

Antonov'a göre, ABD, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından temsil edilen uluslararası toplumun, 2017’de Rusya’nın elindeki kimyasal silahları imha etmeye yönelik tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini doğruladığını gözardı ediyor.

“ABD'li meslektaşlarımızdan bu mesnetsiz suçlamalarına ilişkin açıklama bekliyoruz” ifadelerine de yer veren Antonov, AB’nin şu an elinde savaşta kullanılabilecek kaydadeğer miktarda kimyasal madde bulunduran tek ülke olduğunu hatırlattı.

ABD'nin çeşitli bahanelerle bu maddeleri imha etme konusunu ertelediğini vurgulayan Antonov, “ABD'yi sorun olmayan yerlerde sorun aramaya son vermeye ve en kısa zamanda kimyasal silahlardan arınma için azami çabayı göstermeye çağırıyoruz” açıklamasında bulundu.

ABD, dün kimyasal ve biyolojik silah geliştirdikleri iddiasıyla beş Rus araştırma enstitüsünü yaptırım listesine ekledi. Listedeki enstitüler arasında Gamaleya Araştırma Enstitüsü ile dünyanın tescillenen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V'yi geliştiren Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı 48. Merkezi Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü de yer alıyor.