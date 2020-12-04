Rus Sputnik V aşısının ilk partisi Sırbistan’a gönderildi

Rus Sputnik V aşısının Twitter hesabındaki paylaşıma göre Sırbistan'a gönderilmesi kararlaştırılan aşıların bir kısmının teslimatı ülkeye yapıldı.

Twitter hesabından ayrıca, aşının Moskova'dan Belgrad havaalanına teslim sürecini gösteren bir video da paylaşıldı.

​Gamaleya Merkezi tarafından geliştirilen aşı, 11 Ağustos'ta Rusya'da tescillenmişti. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) açıklamasına göre, uygulanmasından sonraki 42. günde Sputnik V aşısı yüzde 95 oranında etkisini gösterdi. Sputnik V, Pfizer ve Moderna aşıları ile aynı seviyede etki gösterirken, aşının etki oranının Astrazeneca'nın üzerinde olduğu biliniyor.

EXCLUSIVE VIDEO: Russia's #SputnikV vaccine arrives in Belgrade airport in Serbia on December 3. pic.twitter.com/sU48CrVp5m — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 3, 2020

​Bugüne kadar 1.2 milyardan fazla dozunu satın almak için 40 ülkenin başvuruda bulunduğu Sputnik V aşısı, dış pazarlara tedarik için Hindistan, Brezilya, Çin, Güney Kore ve diğer ülkelerdeki RDIF uluslararası ortakları tarafından üretilecek. Aşının klinik çalışmaları Belarus, BAE, Venezuela, Hindistan ve bir dizi ülkede devam ediyor. RDIF, uluslararası ortaklarla yapılan mevcut anlaşmalarla Rusya dışında yılda 500 milyon doz Sputnik V aşısı üretileceğini açıkladı.

Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin ihracatının doz başına 10 dolardan az olacağı biliniyor.