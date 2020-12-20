Rusya'da 60 yaş üstü vatandaşların aşılanması önümüzdeki hafta başlayabilir

Rus devlet televizyonu Rossiya 1'e konuşan Sağlık Bakanı Muraşko, 60 yaş üstü vatandaşlarda aşılama çalışmalarının önümüzdeki hafta başlayabileceğini ifade etti.

Rusya'da yaşlı kesime önümüzdeki hafta aşı vurulmaya başlanıp başlanmayacağı sorusuna, "Evet, öyle olmasını umuyoruz” yanıtını veren Muraşko, şu anda 60 yaş üstü vatandaşlarda yapılan klinik testlerin sonlanma aşamasında olduğu bilgisini de paylaştı.

Muraşko daha önce Rusya'nın yaşlı kesiminin yüzde 60'ına aşı yapılmasının planlandığını açıklamıştı.

N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olanMoskova'da devam ediyor.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki Vektör Bilim Merkezi'nin geliştirdiği, ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona ise 14 Ekim’de tescil edilmişti.

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlaçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin üçüncü koronavirüs aşısı için de klinik çalışmalar sürüyor, aşı yıl sonuna kadar tescil edilebilir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede toplu aşılamanın bu hafta başlaması için talimat vermişti. Önceliğin doktor, öğretmen ve diğer risk gruplarına verileceği aşılama, ücretsiz ve isteğe bağlı olarak yapılacak.