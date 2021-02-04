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    Rus Dışişleri: AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in Rusya ziyareti planlı

    Rusya Dışişleri Bakanlığı
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in Moskova ziyaretinin planlı olduğunu ve görüşmelerde insan hakları dahil bir dizi sorunun değerlendirileceğini duyurdu.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlemeyi planladığı ziyarete ilişkin bilgi verdi.

    Rus basınına konuşan Zaharova, "Sayın Borrell’in ziyareti planlı. Bu ziyaret ve görüşmelerin içeriğinin sadece insan haklarıyla ilgili olduğu yönünde yapılan bilgi dolgusu elbette gerçeği yansıtmıyor. Bir dizi sorunu ele alacağız. Çok fazla sorun var. Gündemde Aleksey Navalnıy konusu da var" ifadelerini kullandı.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa'daki barışçıl gösterilere yönelik polis müdahalesiyle ilgili materyaller derleyip hazırladığını belirten sözcü, "Sayın Borrell ve heyetinin, soru sormaya başlamadan önce bu konuda birçok soruya yanıt vermesi gerekiyor" dedi.

    Bu konuda Rusya'yı def alan 'yeterince agresif açıklamaların' olası sebeplerini düşünmeye davet eden Zaharova, şunları söyledi:

    "ABD olsun, AB olsun buralardaki duruma ve yaşanan süreçlere bakın. Bu tümüyle derin bir kriz. Bu ülkelerde dikkatleri iç sorunlardan başka yere çekmek için ilave, çok güçlü enformasyon bahanesine ihtiyaçları var. Bunun için de her zaman Rusya var."

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    Öte yandan Moskova Kent Mahkemesi Sözcüsü Ulyana Solopova, Sputnik'e yaptığı açıklamada Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın yargılandığı Moskova'nın Simonov Mahkemesi'nin, 2 Şubat 2021 tarihli kararının henüz yürürlüğe girmemesi nedeniyle mahkumun da halen Simonov Mahkemesi'ne bağlı olduğunu belirterek "Dolayısıyla mahkumla görüşme konusu, Rusya mevzuatında öngörülen şekilde bu mahkeme tarafından değerlendirilmeli" bilgisini verdi.

    Bu bağlamda, yabancı ülke temsilcilerinin Navalnıy davasına olan yüksek ilgiye dikkat çeken Solopova, "Moskova'nın Timiryazev Mahkemesi'nde bugün Rusya ve Fransa olmak üzere çifte vatandaşlığa sahip başka bir kişinin duruşması vardı. Ama Fransa Büyükelçiliği temsilcileri bu duruşmaya katılmadı ve dinleyici olarak katılmak için mahkemeye başvuruda bulunmadı" dedi.

    Etiketler:
    Hapis cezası, Mahkeme, Ulyana Solopova, Protesto, Aleksey Navalnıy, Josep Borrell, Avrupa Birliği, Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı
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