İrlanda, ülkede kullanımı için Rus Sputnik V aşısını inceleyecek

İrlanda Aşı Danışma Komitesi (NIAC) Başkanı Profesör Karina Butler, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının detaylı bir incelemesini yapacaklarını söyledi.

Rus aşısına en başta önyargılı yaklaşmış olmalarına ilişkin Butler, “Bazen, çok aşina olmadığımız bir ülkede üretildiyse, o şeyde yanlış bir şeyler olduğunu düşünürüz. Ancak o şey aslen çok iyi olabilir” dedi.

BreakingNews: Russian Sputnik vaccine to be examined for use in Ireland, advisory chair says https://t.co/I5zxJdFGJd — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 5, 2021

​Butler, pandeminin bastırılmasına yardımcı olacak aşılarının hepsini memnuniyetle karşılayacaklarını da sözlerine ekledi.

İrlandalı profesörün açıklaması, saygın İngiliz tıp dergisi Lancet’te, Sputnik V aşısının güvenli ve yüzde 91.6 oranında hayli etkili olduğu bulgusunun yer aldığı bir makalenin yayınlanmasını izledi.

We would like to thank those countries who gave #SputnikV their vote of confidence. The results published this week in @TheLancet have confirmed you made the right choice. Together we are stronger! pic.twitter.com/229tSJ0JNw — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 5, 2021

​İrlanda Aşı Danışma Komitesi Başkanı’nın bu açıklamaları, Batı’da Rus aşısına dair şüpheciliğin azaldığı bir döneme denk geliyor. Sputnik V aşısının, üçüncü faz denemeleri tamamlanmadan Rus sağlık otoritesi tarafından acil kullanım için onaylanması, Batı’da eleştirilere neden olmuştu. Ancak bu eleştiriler, aşının içeriğinden kaynaklı değildi.

Daha sonraysa Batı’da geliştirilen aşılar da üçüncü faz denemeleri tamamlanmadan onaylanıp uygulanmaya başladı.

Rus Sputnik V koronavirüs aşısı, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor.

Sputnik V iki doz halinde uygulanacak biçimde geliştirildi. İkinci doz, birinci doz sayesinde oluşan bağışıklığı güçlendirmek adına 21 gün sonra uygulanıyor.